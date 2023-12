Cinco coisas que quero que os meus doentes saibam

As escolhas saudáveis feitas mesmo que em parte do tempo são melhores do que as escolhas pouco saudáveis feitas a toda a hora.

Faz agora um ano que comecei a escrever a coluna Ask A Doctor do The Washington Post e que privilégio tem sido. Mas tenho feito mais do que dar conselhos. Também tenho estado a ouvir — a ler os vossos comentários, a receber e-mails e a falar com os meus doentes.