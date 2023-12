As “convicções” de Pedro Nuno

O novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, está convicto que pode haver margem nas contas do Estado para repor todo o tempo de serviço perdido pelos professores e os demais funcionários públicos. Está convicto que o orçamento de 2024 é bom e é para cumprir. Que o princípio das "contas públicas certas" tem de ser mantido. Que a redução da dívida pública tem de continuar. Ou que a política de excedentes orçamentais “pode reduzir excessivamente o espaço orçamental que o Governo precisa para fazer o investimento público em infraestruturas e em serviços públicos e para apoiar as famílias e as empresas”. As contas certas convencem-no, desde que não se chegue ao “fundo Medina”. A despesa pública também. O investimento público idem. O estado social, obviamente. Ele não é” um radical, apenas um socialista com “convicções”. Sem convicções, bem se sabe, a política é uma batata.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt