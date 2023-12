A Guerra dos Tronos de Idanha: “House of the Dragon” já decora Monsanto

Município de Idanha-a-Nova aproveita fama como cenário Game of Thrones e dá por cima: nova rota turística dedicada ao Ninho do Dragão inaugurada em simultâneo com melhoramentos em Monsanto.

"A tranquilidade de Monsanto, aldeia histórica do concelho de Idanha-a-Nova, na Beira Baixa,​ é interrompida por um zumbido persistente. Sobre o castelo, em manobras constantes, paira um helicóptero. Pela estreita rua que serpenteia povoação acima e dá acesso à fortificação, circulam pequenos tractores com cargas variadas: águas, café, gelo, cablagem. O bulício explica-se com a chegada da superprodução de House of the Dragon, “prequela” da série A Guerra dos Tronos, à aldeia portuguesa, onde vão decorrer filmagens até 3 de Novembro." Eis como se apresentava no PÚBLICO, há dois anos, a "invasão" de Monsanto pela máquina de guerra d' A Guerra dos Tronos. A prequela House of the Dragon acabaria por estrear no Verão do ano passado e Monsanto, naturalmente, passou a usá-la como arma de promoção. Agora, chega uma rota turística, repleta de painéis-posters, inaugurada em simultâneo com vários investimentos na aldeia.

"Monsanto - House of the Dragon / Game of Thrones" – "Ninho do Dragão", de seu nome completo, é a nova rota turística, "inspirada nas filmagens em Monsanto da famosa série da HBO", lê-se em comunicado. "Esta rota é mais um veículo de promoção turística e cultural de Idanha para o mundo", sublinha-se.

Em destaque todos os cenários que serviram às filmagens, sendo que, como se sabe, a aninhada aldeia e o seu cenário natural nem precisavam de maiores destaques para maravilhar muitos turistas — ainda há um ano, a televisão japonesa NHK dedicada um documentário à “deslumbrante aldeia rochosa” de Monsanto. A relação Monsanto - Game of Thrones daria até azo até a algumas polémicas turísticas, por entre fogos e declarações cruzadas de responsáveis do Turismo do Alentejo e do município de Idanha-a-Nova. Nada que não pareça consistente com a série em questão.

Foto Monsanto, Ninho do Dragão dr

A rota deste dragão inclui "27 painéis colocados ao longo das ruas de Monsanto e que se estendem até ao Castelo": "agora com iluminação cénica, combinando o património da aldeia histórica com o universo" da série, explica-se. Os fãs e os aficionados em comparar o que viram no ecrã com a realidade contam assim com mais informação e dados precisos. Nas imagens divulgadas podem ver-se várias placas, em estilo poster, espalhadas pela aldeia, em casas e muros. Se a iniciativa levará a algumas guerras, ainda não se sabe.

Foto Monsanto, House of Dragon dr

Esta quarta-feira, presente na inauguração das novidades em Monsanto, o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, destacou Idanha-a-Nova como "sinónimo de natureza" ou por ser Cidade Criativa da Música da UNESCO, mas igualmente por integrar esta aldeia-cenário de muita coisa, incluindo da série em questão. "Idanha é também mundo, por isso conseguiu captar uma grande produção internacional da HBO", disse Nuno Fazenda, que destacaria ainda o município por acolher o igualmente internacional Festival Boom ou por estar integrado na Rede Internacional de Bio-Regiões. “Os turistas querem territórios com autenticidade, com história e património, e em Idanha existe isso tudo”, acrescentaria.

Foto Monsanto, aldeia-ninho da prequela de Game of Thrones, House of the Dragon dr

A inauguração da rota do Ninho do Dragão foi incluída nesta quarta de novidades, em que se marcaram uma série de investimentos locais, orçados, refere o município, em cerca de 2,5 milhões de euros. Aqui, incluem-se vários "melhoramentos" para residentes e visitantes: "obras de requalificação nos arruamentos e nas redes de água e saneamento; melhoria dos acessos na Vila e ao Castelo; instalação de iluminação cénica; instalação de um TOMI (painel interactivo de informação e entretenimento) e ainda autocarros eléctricos e postos de carregamento", resume-se em nota à imprensa.