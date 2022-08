House of the Dragon abre “guerra”: Idanha-a-Nova contra declarações “infelizes” de director da promoção do Alentejo

O director da Agência de Promoção Turística do Alentejo comentou Monsanto e a região ao The Guardian , parecendo sugerir que, por causa dos fogos, os fãs da prequela de Guerra dos Tronos , que estreia hoje e foi gravada em parte na aldeia histórica, poderiam antes visitar Marvão e Monsaraz. “O Alentejo não precisa do infortúnio dos outros para se promover”, responde o município de Idanha-a-Nova.

Um artigo do jornal britânico The Guardian, que inclui opiniões de António Lacerda, director executivo da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, sobre as zonas que serviram de cenário às gravações da série House of The Dragon da HBO, desagradou ao município de Idanha-a-Nova que respondeu esta segunda-feira com um comunicado em que considera as declarações do responsável do turismo alentejano como “muito infelizes”.

No artigo, publicado no sábado, destacam-se as regiões do Reino Unido, Espanha e Portugal que vão aparecer como territórios da série, que se estreia esta segunda-feira, e que por isso poderão esperar um acréscimo de turismo. A prequela d’ A Guerra dos Tronos passou por Monsanto e o jornal britânico destaca as atracções desta Aldeia Histórica no concelho de Idanha, região Centro de Portugal. Curiosamente, a voz que surge no jornal a comentar Monsanto chega do Alentejo.

“É uma tragédia”, comenta o responsável pela promoção alentejana no The Guardian, salientando que “grande parte da zona montanhosa foi queimada”, em referência à região da Serra da Estrela. “Alguns locais não poderão receber visitantes até ao próximo ano”, cita-se. Lacerda, acrescenta-se no artigo, “assinala que, ao lado de Monsanto, existem outras ‘aldeias intemporais no topo de colinas... como Marvão e Monsaraz'”.

“Declarações muito infelizes”, contesta o município de Idanha-a-Nova em comunicado. Lacerda “aproveita a tragédia dos incêndios florestais na região da Serra da Estrela para denegrir a imagem deste território e desviar fluxos turísticos para o Alentejo”.

“É o que podemos depreender das suas palavras quando associa Monsanto à tragédia dos incêndios, que felizmente não têm afectado particularmente o concelho de Idanha-a-Nova”, sublinha o documento, referindo que “o papel” que Lacerda “deveria ter tido é de solidariedade para com a Serra da Estrela”.

“O Alentejo não precisa do infortúnio dos outros para se promover”, sublinha-se, e, “pior ainda, fazê-lo junto de órgãos de comunicação estrangeiros e dos seus leitores, que não conhecem tão bem a realidade portuguesa”.

O comunicado deixa ainda patente uma exigência às “autoridades competentes, nomeadamente o Turismo de Portugal e a Agência de Turismo do Centro": que “reponham a verdade junto deste jornal de referência em todo o mundo” e que “desenvolvam uma campanha de promoção das regiões atingidas pelos incêndios, promovendo a Serra da Estrela e a rede de Aldeias Históricas de Portugal, de que Monsanto faz parte e que se estende por toda a Beira Interior”.

Inicialmente, o artigo do Guardian, referia que o Monsanto também sido “danificada” pelos fogos. Essa informação foi retirada e existe agora no final da peça uma nota de correcção, onde se esclarece: “A região sofreu incêndios este ano, mas Monsanto não foi afectada”.​

Considerando que a aparição de Monsanto na série terá “efeitos muito positivos no turismo, na criação de riqueza e emprego, e na notoriedade de Portugal, em particular de Monsanto, nos quatro cantos do mundo”, a autarquia de Idanha-a-Nova realça que terá “muito gosto em receber os fãs de A Guerra dos Tronos e todos os demais turistas”.

House of The Dragon estreia-se esta segunda-feira às 22h na HBO Max. E em Monsanto há estreia especial, com direito a projecção no largo da aldeia, como sinal de agradecimento a todos “os monsantinos e figurantes que participaram nas filmagens da série”.