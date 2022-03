House of the Dragon, série prequela de A Guerra dos Tronos, estreia-se a 22 de Agosto

House of the Dragon, a série prequela de A Guerra dos Tronos, estreia-se a 22 de Agosto, anunciou esta quarta-feira a HBO. O canal, cujos conteúdos chegam a Portugal através da plataforma de streaming HBO Max, confirma que aquele que é um dos mais aguardados títulos do ano terá dez episódios.

A Guerra dos Tronos foi uma das mais populares séries do século XXI, baseando-se na fantasia literária criada por George R.R. Martin e tornando-se numa das mais vistas produções da conceituada HBO. House of the Dragon é uma das várias séries em desenvolvimento derivadas desse universo, focando-se nas raízes da casa Targaryen e tem no elenco actores como Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy ou Matt Smith, além de Steve Toussaint e Rhys Ifans. O realizador de vários dos mais emblemáticos episódios de A Guerra dos Tronos, Miguel Sapochnik, será um dos showrunners da série.

Baseada em Sangue & Fogo, também de George R.R. Martin, a série terá como personagens o rei Viserys Targaryen (Paddy Considine), o príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), Alicent Hightower (Olivia Cooke), a princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), o lorde Corlys Velaryon (Steve Toussaint), a princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best), ou Otto Hightower (Rhys Ifans).

Em Outubro, a equipa das filmagens passou pela aldeia portuguesa de Monsanto (Idanha-a-Nova), onde procurou figurantes e envolveu toda a zona do castelo em secretismo. Foi apenas um dos vários locais de rodagem da série na Europa.