Dick Wolf, criador da série Lei & Ordem, faz doação milionária ao Met

Num mundo virado ao contrário, o mercado da arte continua a ser um lugar feliz (não sem algumas queixas). Esta quarta-feira, o The Metropolitan Museum of Art (Met), em Nova Iorque, recebeu uma prenda de Natal antecipada e particularmente recheada: mais de 200 pinturas, desenhos, esculturas, móveis e obras de arte decorativa europeias doadas por Dick Wolf, coleccionador de arte que é, antes de mais, um célebre produtor de televisão e de cinema, criador de séries como Lei & Ordem, distinguida com um Emmy, e co-produtor de Miami Vice.

Reunidas ao longo de vários anos por Wolf, as obras prometidas ao Met fazem parte das épocas renascentista e barroca, e irão integrar o acervo de três departamentos curatoriais do museu: Pinturas Europeias; Escultura e Artes Decorativas Europeias; Desenhos e Gravuras, anunciou a instituição em comunicado.

Neste lote encontram-se pinturas de Vincent van Gogh, Bronzino, Botticelli, Artemisia Gentileschi e do seu pai, Orazio Gentileschi; acervos de desenhos italianos, desde obras do final do século XV a trabalhos do artista bolonhês do século XVII, Guercino, e dos venezianos do século XVIII, Giovanni Battista e Giovanni Domenico Tiepolo.

Situada entre os séculos XV e XVIII, a colecção de Wolf conta com algumas obras que foram adquiridas recentemente. Entre elas, uma pintura de Orazio Gentileschi do século XVI que foi vendida por 4,4 milhões de dólares em 2022 (4 milhões de euros) e que já está em exibição nas recém-reabertas Galerias de Pinturas Europeias do museu; uma peça de Artemisia Gentileschi, vendida por 2,1 milhões de dólares (1,9 milhões de euros) também em 2022; ou Beach at Scheveningen in Calm Weather, uma das primeiras paisagens a óleo de van Gogh, vendida no mesmo ano por 2,5 milhões de euros.

Foto Madonna and The Child, de Orazio Gentilesch The Metropolitan Museum of Art

Foto Beach at Scheveningen in Calm Weather, de Vincent van Gogh The Metropolitan Museum of Art

Dick Wolf terá ainda o seu nome em duas galerias do Departamento de Escultura Europeia e Artes Decorativas, as Galerias Quattrocento e Cinquecento. Segundo o comunicado oficial do museu, “a doação apresenta uma oportunidade significativa para repensar estes espaços e enriquecer a exibição de obras em exposição, especialmente em combinação com destaques da colecção Dick Wolf, que complementam a renomada colecção de esculturas e objectos dos séculos XV e XVI do Met”.

De acordo com o jornal The New York Times, uma porta-voz do museu recusou-se a fornecer o número específico para a doação, mas disse que estava na casa das dezenas de milhões de dólares.

Em comunicado, Dick Wolf sublinhou a sua ligação emocional ao Met, um dos museus mais visitados do mundo. “Desde os oito anos que eu parava no Met no caminho da escola para casa, duas a três vezes por mês, e vagueava pelas galerias. Era uma época mais simples, não havia bilheteira. Tenho a certeza de que a maioria dos coleccionadores concordaria que ver a sua arte exposta no maior museu do mundo é uma honra. Este é o meu presente de Natal para o museu, para as pessoas de Nova Iorque e para a cidade onde encontrei pela primeira vez o poder e a beleza da grande arte.”