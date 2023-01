EUA devolvem 60 artefactos roubados, entre os quais 21 expostos no Metropolitan, a Itália

Os Estados Unidos devolveram 60 artefactos arqueológicos no valor de mais de 20 milhões de euros a Itália, anunciou segunda-feira o ministro da Cultura italiano. Entre eles figuram 21 objectos que estiveram expostos no Museu Metropolitan de Nova Iorque e um fresco que retrata um jovem Hércules a estrangular uma serpente datado do século I e que terá sido pilhado perto de Pompeia, que estava na posse de um investidor e coleccionador norte-americano.

“É uma grande vitória contra o tráfico ilícito”, disse segunda-feira o ministro italiano Gennaro Sangiuliano numa conferência de imprensa, citado pelo diário La Repubblica. Em causa estão peças pilhadas em locais arqueológicos italianos, algumas desaparecidas ou reclamadas há décadas. A colaboração entre os Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), força policial italiana especializada em tráfico ilícito de antiguidades, e a Procuradoria-Geral de Nova Iorque permitiu agora a sua restituição.

Entre as obras recuperadas, todas de “excepcional valor cultural” estão, como destaca o Ministério da Cultura italiano, “um importantíssimo fresco de Pompeia representando ‘Hércules como um menino com uma cobra’ do século I, uma cabeça de mármore de 'Athena', um cílice de terracota e um busto de bronze”, estes dois últimos avaliados em cerca de 3 milhões e 1,5 milhões de euros, respectivamente. A representação de Athena é datada de 200 anos antes de Cristo e o cálice remonta ao século V antes de Cristo e é atribuído ao Pintor de Villa Giulia, um artesão cujo nome se perdeu nos tempos mas que trabalhava em Atenas e cujo estilo está bem documentado pelos historiadores.

Ambos, destaca o diário norte-americano New York Times, estavam no Metropolitan e foram apreendidos em Julho de 2022, juntamente com outras 19 peças agora devolvidas a Itália. “As normas de coleccionismo mudaram de forma significativa nas últimas décadas e as políticas e procedimentos do Met [a abreviatura pela qual é também conhecido o museu nova-iorquino] têm estado em permanente revisão nos últimos 20 anos”, disse na altura o museu em comunicado.

Em particular destaque está o importante fresco, que se crê ter sido saqueado de Herculaneum, povoação afectada pela erupção do Vesúvio no ano de 79, diz o New York Times, mas que o La Repubblica estima que possa também provir de Pompeia ou de algum outro povoado na região.

O Governo italiano tentava revê-lo desde 1997, depois de ter sido identificado como fazendo parte da colecção de Michael H. Steinhardt, um investidor de capitais de risco e coleccionador de arte. Estava no seu apartamento, relata o New York Times, e em 2021 foram-lhe retiradas 180 antiguidades roubadas, no valor de cerca de 70 milhões, e o coleccionador chegou a acordo com a polícia ficando proibido de adquirir antiguidades para o resto da sua vida — foi a primeira vez que tal decisão foi tomada nos EUA, assinala a publicação especializada Art Tribune. Foram precisos apenas alguns meses, depois de décadas de tentativas, para reaver o fresco assim que a Procuradoria-Geral de Nova Iorque entrou em cena.

“O que apresentamos hoje é fruto de uma actividade de colaboração internacional, mas ainda temos muito a fazer nessa frente”, sublinhou o ministro Gennaro Sangiuliano, citado pela agência de notícias italiana ANSA. A conferência de imprensa serviu para mostrar alguns dos artefactos roubados, cuja lista se completa com peças de natureza tão variada quanto raros bronzes ou ânforas decoradas. A sua origem são escavações ilegais e o tráfico de antiguidades e o seu destino foram as colecções de museus, galerias e particulares, bem como algumas leiloeiras.

O New York Times e o Art Newspaper detalham também que um busto masculino em bronze, do I século antes de Cristo, foi recuperado da colecção da filantropa Shelby White, que integra o conselho de administração do Metropolitan.

O destino destas 60 obras será agora o novo Museo dell’Arte Salvata, em Roma, dedicado precisamente a albergar obras roubadas e recuperadas por Itália e inaugurado em Junho passado, e depois seguirão para museus próximos dos locais de onde se acredita terem sido pilhados.

Na mesma conferência de imprensa, o comandante dos Carabinieri TPC, o general B. Vincenzo Molinese, revelou que em 2022 foram recuperados 74.748 bens arqueológicos e paleontológicos em Itália e que foram apreendidas 1227 obras falsas nas suas operações de combate ao tráfico ilícito de bens culturais. Em 2022 registaram-se 288 furtos de bens culturais, a maioria dos quais em locais de culto (123), mas também dez em museus, 51 em espaços expositivos, 14 em arquivos e 13 em bibliotecas ou residências e anexos. Sessenta e quatro pessoas foram acusadas de escavações clandestinas, detalha a força de segurança italiana em comunicado.