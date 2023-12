CDU tem novos candidatos: Paula Santos por Setúbal e Alma Rivera por Évora

A CDU aprovou novos cabeças de lista às eleições legislativas de Março. Depois de ter anunciado que Paulo Raimundo será o cabeça de lista por Lisboa, a coligação entre os comunistas e "Os Verdes" divulgou que Paula Santos, a actual líder parlamentar do PCP, será novamente a primeira candidata por Setúbal e a deputada Alma Rivera por Évora. José Luís Ferreira, do PEV, encabeça o círculo de Vila Real.

Com 43 anos, Paula Santos é deputada na Assembleia da República desde 2009 e líder parlamentar desde 2022. Licenciada em química tecnológica, faz parte da comissão política do comité central e da direcção da organização regional de Setúbal. É deputada municipal no Seixal e já foi vereadora no mesmo município, tendo ainda lugar na presidência do Conselho Português para a Paz e Cooperação.

Alma Rivera, que nas legislativas de 2022 era a segunda candidata por Lisboa, a seguir a Jerónimo de Sousa, será agora a cabeça de lista por Évora. Nas últimas eleições, o lugar foi ocupado por João Oliveira, que não conseguiu ser eleito. O ex-líder parlamentar não se recandidatará às legislativas porque será o cabeça de lista da CDU às europeias de Junho.

Com 32 anos, a jurista é deputada desde 2019 e membro do comité central do PCP. Foi membro da direcção da organização regional de Évora do PCP e a responsável da JCP por essa organização, além de ter feito parte do conselho municipal de juventude de Évora, da assembleia geral do conselho nacional da juventude e do conselho consultivo da juventude.

O primeiro cabeça de lista do PEV anunciado pela CDU é José Luís Ferreira, dirigente dos "Verdes" que foi deputado entre 2009 e 2022 e líder da bancada do partido entre 2019 e 2022. Foi eleito tanto por Lisboa como por Setúbal e já tinha sido deputado em substituição nas duas legislaturas anteriores. Agora, será cabeça de lista por Vila Real.

O jurista de 61 anos é membro do conselho nacional e da comissão executiva nacional do PEV, mas também da assembleia municipal do Barreiro. Já fez parte da assembleia da Grande Área Metropolitana de Lisboa entre 2001 e 2009 e da assembleia municipal de Lisboa.

Por Faro, a candidata é Catarina Marques, de 46 anos, professora de educação especial e membro da direcção da organização regional do Algarve do PCP, além de coordenadora da União de Sindicatos do Algarve e ex-deputada municipal dos comunistas em Faro.

Viana do Castelo será encabeçada por Joaquim Celestino Ribeiro, professor de 51 anos que faz parte da direcção da organização regional do mesmo distrito, é deputado municipal em Caminha e dirigente do Sindicato dos Professores do Norte.