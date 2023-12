João Oliveira será o cabeça de lista da CDU ao Parlamento Europeu

O ex-deputado do PCP irá para o lugar que João Ferreira ocupou nos últimos dois mandatos até sair do Parlamento Europeu em 2021.

Depois de ter ficado fora da Assembleia da República nas legislativas de 2022, João Oliveira não voltará a ser candidato nas eleições antecipadas de Março. O ex-líder parlamentar do PCP deverá agora seguir para Bruxelas, já que será o cabeça de lista da CDU (coligação entre o PCP e o PEV) nas eleições europeias de Junho.

A informação foi divulgada pelo PCP numa nota enviada à comunicação social. Com 44 anos, João Oliveira é advogado, dirigente do PCP e foi deputado na Assembleia da República de 2005 a 2022. Nas últimas eleições legislativas, falhou a eleição por Évora, círculo do qual era cabeça de lista, deixando o Parlamento e a liderança do grupo parlamentar do partido, que ocupou entre 2013 e 2022.

Além de membro da comissão política do comité central do PCP, já fez parte da assembleia de freguesia da Horta das Figueiras, em Évora, e foi dirigente estudantil. Esteve no Senado da Universidade de Coimbra, na direcção-geral da Associação Académica de Coimbra e na direcção do núcleo de estudantes de direito dessa mesma associação.

Nas eleições europeias de 2019, a CDU conseguiu 6,88% dos votos, elegendo dois eurodeputados. O cabeça de lista foi João Ferreira, que acabou por ser substituído por João Pimenta Lopes em 2021, ao fim de 12 anos no Parlamento Europeu. Já nas eleições europeias de 2014 tinha sido o primeiro candidato pela CDU. A segunda candidata eleita foi Sandra Pereira, também do PCP.