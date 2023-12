Paulo Raimundo será cabeça de lista da CDU por Lisboa nas legislativas

Paulo Raimundo será o cabeça de lista da CDU por Lisboa às eleições legislativas antecipadas de 10 de Março. O secretário-geral do PCP deverá, assim, estrear-se no Parlamento pouco mais de um ano depois de ter assumido a liderança do partido. No Porto e em Beja, os primeiros candidatos serão os deputados Alfredo Maia e João Dias, respectivamente. Os nomes foram divulgados esta terça-feira pelo partido.

Com 47 anos, Paulo Raimundo é operário e membro da comissão política do PCP, da qual fez parte entre 2000 e 2016 e à qual regressou em 2020. Está também no secretariado do comité central desde 2016 e, além de dirigente associativo estudantil, já foi deputado municipal por Setúbal. O secretário-geral dos comunistas, que substituiu Jerónimo de Sousa em Novembro do ano passado, já havia divulgado que seria candidato às legislativas numa entrevista à CMTV, a 28 de Novembro: “A probabilidade de ser cabeça de lista é grande, por Lisboa ou por outro sítio”, disse.

Alfredo Maia, que ia em 13º. lugar nas listas da CDU às legislativas de 2022, será agora cabeça de lista. O deputado chegou ao Parlamento em Setembro do ano passado depois de a cabeça de lista nas últimas eleições, Diana Ferreira, ter suspendido funções por questões de saúde relacionadas com uma gravidez. Em Janeiro deste ano, quando Diana Ferreira decidiu não retomar o mandato, o lugar foi assumido por Manuel Loff até Setembro, altura em que Alfredo Maia voltou ao Parlamento. Com 61 anos, já foi deputado municipal pela CDU na Maia e no Porto e é membro da direcção do sector intelectual do Porto do PCP. Enquanto jornalista, integrou os quadros do Jornal de Notícias em 1988 e foi dirigente do sindicato dos jornalistas.

Em Beja, João Dias volta a encabeçar a lista da aliança pré-eleitoral entre comunistas e ecologistas. O enfermeiro de 50 anos, especialista em enfermagem de reabilitação, é deputado desde 2015 e membro da direcção organizacional regional de Beja do PCP. Já foi deputado municipal pelo mesmo distrito e, além de ter trabalhado na unidade local de saúde do Baixo Alentejo e na unidade de cuidados continuados do centro de saúde de Beja, é professor convidado nas universidades de Évora e Coimbra e na escola superior de enfermagem do Funchal.

Já por Braga, a primeira candidata será Sandra Cardoso, deputada municipal da CDU em Braga e professora doutorada em desenho e inovação em formação de 52 anos que faz parte da direcção da organização regional de Braga do PCP. É também dirigente do sindicato dos professores do Norte. Trata-se de uma novidade, visto que na última legislatura o cabeça de lista era Torcato Ribeiro.

Para já, os cabeças de lista revelados são todos oriundos do PCP, não havendo nenhum do PEV.

Nas últimas eleições, a CDU conseguiu eleger apenas seis deputados (dois por Lisboa, dois por Setúbal, um pelo Porto e um por Beja), perdendo outros seis, com 4,30% dos votos.