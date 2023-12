Do fundo do mar ao prato em debate na conferência de Natal da Ciência Viva

Sessão realiza-se esta terça-feira, pelas 19h, no Teatro Aberto, em Lisboa, e irá discutir temas como a exploração e a preservação do mar português.

“Do fundo do mar ao fundo do prato” é o slogan da conferência de Natal da Ciência Viva 2023, nesta terça-feira, na qual se reflectirá sobre que vida há no mar profundo e que relação terá com o que chega à banca da peixaria.

A conferência realiza-se esta terça-feira, 19 de Dezembro, pelas 19h, no Teatro Aberto, em Lisboa, e irá discutir temas como a exploração e a preservação do mar português. A entrada é gratuita mediante inscrição no site da Ciência Viva.

Esta edição da conferência de Natal organizada pela Ciência Viva terá como oradores Ana Hilário e Ricardo Calado, investigadores do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), da Universidade de Aveiro.

Ana Hilário é bióloga marinha, licenciada em Ciências Aquáticas pela Universidade do Porto e doutorada em Ciências da Terra e do Oceano pela Universidade de Southampton, no Reino Unido. A investigadora trabalha actualmente como ecóloga do oceano profundo no CESAM e está envolvida no programa global Challenger 150, uma iniciativa que pretende estudar a vida dos fundos oceânicos. A bióloga já participou em 23 expedições oceanográficas dedicadas ao estudo dos ecossistemas do oceano profundo.

O segundo orador, Ricardo Calado, é biólogo formado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, instituição onde tirou a licenciatura e o doutoramento em biotecnologia animal. O investigador fundou a primeira empresa portuguesa dedicada à aquacultura de espécies marinhas ornamentais, a LusoReef. Em 2020, obteve o título de investigador principal agregado com habilitação em biologia pela Universidade de Aveiro e, actualmente, é um dos responsáveis pelo Ecomare, um laboratório da Universidade de Aveiro dedicado à exploração sustentável dos recursos biológicos.

Em comunicado, a Ciência Viva destaca que “os especialistas em mar profundo e biotecnologia vão abordar, num ambiente descontraído e com muita criatividade à mistura, os desafios que o mundo em geral — e Portugal em particular — enfrenta na promoção do conhecimento e da preservação do oceano”.

A sessão contará, portanto, com uma discussão sobre a tecnologia necessária para viajar até aos lugares mais recônditos do oceano, assim como sobre soluções inovadoras para desenvolver novos alimentos, passando ainda pelo papel da biotecnologia para responder às necessidades de alimentação de uma população mundial cada vez maior.

Desde 2012 que a Ciência Viva organiza, em parceria com outras instituições científicas, a conferência de Natal, destinada a públicos de todas as idades. O evento é inspirado nas Palestras de Natal do Royal Institution de Londres, criadas em 1825 por Michael Faraday, um físico e químico britânico.