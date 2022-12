Viver em Marte? “Temos é de preservar o nosso planeta e deixar Marte sossegadinho”

Zita Martins é a primeira pessoa em Portugal a doutorar-se em Astrobiologia. Investiga o mistério da origem da vida — noutras regiões do Universo e, claro, aqui na Terra. Haverá mesmo vida lá fora?

A astrobióloga Zita Martins é a convidada da Conferência de Natal Ciência Viva 2022 desta terça-feira (20 de Dezembro) às 19h, no Teatro Aberto, em Lisboa. A entrada gratuita para a palestra Uma Viagem à Origem da Vida já está esgotada, mas pode segui-la em directo no site e nas redes sociais do PÚBLICO (Facebook e YouTube).