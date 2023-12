Federações elegem líder do PS, mas há quem já olhe para além das legislativas

Ainda não eram 16h nem as secções de voto estavam identificadas nas três salas ou as urnas tinham aberto e já havia fila à porta da sede da concelhia e da federação distrital de Setúbal do PS, junto ao Bonfim, com pelo menos uma dezena de militantes encolhidos dentro dos casacos. Foi das primeiras sedes socialistas a abrir, nesta sexta-feira, para as eleições directas para apanhar os trabalhadores da câmara sadina, a seis minutos a pé, na direcção do rio e na sala houve sempre gente à espera. Mais cedo só mesmo algumas secções sectoriais e de empresas que se adaptaram ao horário dos trabalhadores, sobretudo na Federação da Área Urbana de Lisboa. Muitas estiveram de portas abertas até às 23h.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt