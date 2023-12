Costa apela à participação nas eleições e promete toda a solidariedade ao novo líder

Numa mensagem enviada aos militantes, o ainda líder socialista mostra-se confiante que a escolha do seu sucessor “dará uma nova energia” ao partido.

O secretário-geral cessante do PS, António Costa, pediu a mobilização dos socialistas nas eleições de hoje e sábado para a escolha do seu sucessor e adiantou que o novo líder contará com a sua total solidariedade.

Estas posições constam de uma mensagem que António Costa enviou esta manhã a todos os militantes do PS, no primeiro de dois dias das eleições directas para a escolha do novo secretário-geral deste partido.

"Hoje e amanhã [sábado] vamos eleger o nosso novo líder. Estou certo que a escolha democrática dos socialistas dará uma nova energia ao PS. Apelo, por isso, a participação de todos nesta eleição, fazendo desta votação uma grande afirmação da força do PS", escreveu o líder cessante dos socialistas.

Na mesma mensagem, António Costa acentuou depois de será solidário com o seu sucessor, independentemente da escolha dos militantes do seu partido.

"O novo secretário-geral contará com toda a minha solidariedade e, por certo, com o apoio de todos os militantes, na unidade plural que é a marca do nosso PS", acrescentou.

Cerca de 60 mil militantes socialistas escolhem hoje e sábado o sucessor de António Costa no cargo de secretário-geral do PS, numas eleições disputadas entre José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião.

Além do novo líder do partido, os socialistas vão eleger 1.400 delegados (aos quais se juntam 1.100 com direito de inerência) ao congresso nacional, que se realizará entre 5 e 7 de Janeiro, na Feira Internacional de Lisboa.

Hoje, votam os militantes da FAUL e os das federações de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Oeste, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.

No sábado, há eleições nas federações do Algarve, Baixo Alentejo, Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, Açores e Madeira. As votações terminam às 23:00 (hora indicativa) de sábado.

Os primeiros resultados eleitorais serão divulgados pelas 23h30, na sede nacional do PS, pelo presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Pedro do Carmo.