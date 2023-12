Os delegados ao congresso são responsáveis por votar as moções estratégicas e determinam a composição dos órgãos do partido. Serão eleitos, no total, cerca de 1400 delegados.

O próximo líder do PS e os delegados ao congresso nacional do partido só são eleitos esta sexta-feira e sábado, mas Pedro Nuno Santos já leva vantagem em relação a José Luís Carneiro e Daniel Adrião nestes representantes a quem caberá votar, no congresso, as moções sectoriais e estratégicas e a composição dos órgãos internos do partido.