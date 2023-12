PÚBLICO vence 15 prémios European Newspaper Award

O PÚBLICO destaca-se na categoria “Narração de histórias multimédia” com quatro prémios de excelência na 25.ª edição do European Newspaper Award, que distingue os jornais com melhor design.

O PÚBLICO recebeu 15 prémios de excelência na 25.ª edição do European Newspaper Award — Newspaper Design & Concept, atribuídos por uma organização europeia responsável por distinguir os jornais com o melhor design. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira, 14 de Dezembro.

Entre os trabalhos premiados encontram-se primeiras páginas, trabalhos de storytelling multimédia, ilustrações, infografias, vídeos e imagens espalhadas pelas edições digitais e impressas do jornal. São mais três prémios arrecadados pelo PÚBLICO em comparação com os 12 obtidos na edição de 2022.

Na edição online do PÚBLICO foram quatro os trabalhos premiados na categoria “Narração de histórias multimédia”, todos pertencentes à série especial “Portugueses ciganos – uma história com cinco séculos” — de Ana Cristina Pereira, Cátia Mendonça, Francisco Lopes, José Alves, Paulo Pimenta e Teresa Pacheco Miranda —, que mergulha na origem e na história da comunidade cigana em Portugal.

Na categoria “Infográficos online, infográficos animados” foram três os artigos distinguidos com o prémio de excelência. Destaca-se, novamente, o primeiro artigo da série especial “Portugueses ciganos”, “Da Índia a Portugal. A longa viagem dos povos ciganos”, juntamente com a infografia “Quando a noite se torna longa: a autonomia de uma insónia”, de José Alves, Francisco Lopes, José Volta e Pinto e Tiago Sá. E, por último, o trabalho multimédia “E que tal descomplicarmos a menopausa”, também da autoria de Francisco Lopes, em conjunto com Teresa Serafim, Gabriela Gómez e Gabriela Pedro.

“A aposta do hidrogénio verde”, infografia de Nicolau Ferreira, Cátia Mendonça, Carolina Pescada e Gabriela Pedro foi premiada na categoria “Protecção ambiental”. Como podemos separar o hidrogénio, onde é que pode ser usado e quais os desafios desta energia renovável são questões levantadas neste formato multimédia.

A produção de Joana Bourgard e Joana Gonçalves “Novo aeroporto de Lisboa no papel há cinco décadas” foi vencedora da categoria “Vídeo”. O trabalho acompanha as mais de cinco décadas desde o primeiro anúncio do novo aeroporto de Lisboa.

A infografia digital “365 dias de guerra” — por António Rodrigues, Francisco Lopes, José Alves, Paulo Narigão e Sónia Sapage — foi nomeada na categoria “Terror, Guerra”. Com recurso a infografias, gráficos, mapas e elementos multimédia, o trabalho acompanha a evolução e os “impactos visíveis” do primeiro ano da invasão russa no território ucraniano.

"A que velocidade anda o Ferrovia 2020?" foi o trabalho de jornalismo de dados distinguido com o prémio de excelência nesta categoria. Da autoria de Carlos Cipriano, Ruben Martins, Diogo Ferreira Nunes e Rui Barros, o trabalho, actualizado regularmente, cobre a execução, atrasos e custos dos trabalhos executados do projecto da linha férrea portuguesa.

No que diz respeito à edição impressa, o PÚBLICO venceu ainda um prémio para história de capa “A barbárie”, assinalando o primeiro ano da guerra na Ucrânia, a 24 de Fevereiro de 2023.

Foto

Relativamente aos prémios de ilustração, destaca-se a capa do suplemento Executivos, da autoria de José Alves, e do suplemento dos Rankings das Escolas, de Gabriela Pedro. A edição de Maio e Junho do Artéria também foi premiada.

No total, 136 jornais de 22 países participaram nesta 25.ª edição do European Newspaper Award.

Texto editado por Ana Maria Henriques