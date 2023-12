Marcelo diz que Costa pode ser candidato presidencial ou liderar o Conselho Europeu

O Presidente da República afastou quaisquer responsabilidades na demissão de António Costa e admitiu que o primeiro-ministro tem "condições" para presidir ao Conselho Europeu mas que também pode ser um "bom candidato" presidencial.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas, esta quinta-feira à tarde, à margem da iniciativa Natal dos Hospitais, a decorrer no centro de reabilitação de Alcoitão, em Sintra, depois de se ter remetido praticamente ao silêncio nos últimos dias sobre a actualidade política. Este ponto de agenda que não foi divulgado oficialmente pela Presidência da República.

Assumindo que tem acompanhado a disputa eleitoral interna no PS, o chefe de Estado foi questionado sobre se tem preferência: “Tenho. Era o dr. António Costa, era o que tinha preferido”.

Interrogado sobre se está arrependido da decisão que tomou, o Presidente remeteu toda a responsabilidade para o primeiro-ministro. ”Quem tomou a decisão foi António Costa, foi ele não fui eu. Decidiu por causa das circunstâncias que sabemos”, disse, em declarações transmitidas pela RTP, insistindo: “Ele é que comunicou que se ia embora. Não fui eu que lhe disse ‘vá-se embora’”.

Marcelo disse acreditar que não conseguia convencer o primeiro-ministro da decisão contrária à que tomou. “Como é que se dissuade uma pessoa que tem a convicção muito profunda de que aquilo é a decisão correcta na sua vida? É impossível”, disse, lembrando que Costa assumiu, na passada segunda-feira, em entrevista à TVI/CNN Portugal, que faria o mesmo caso não existisse o parágrafo no comunicado da Procuradoria-Geral da República sobre a abertura de um inquérito em que era visado. “Agora mesmo [Costa] disse que, sabendo o que sabe hoje, ainda assim provavelmente tomaria a mesma decisão. Ele tomou uma decisão, a decisão que tomei a seguir foi uma consequência”, disse.

O Presidente foi, depois, questionado sobre se concorda com as declarações de Francisco Assis em que assumiu, em entrevista ao PÚBLICO/RR,​ gostar de ver António Costa como presidente do Conselho Europeu.

"Eu não tenho nenhuma dúvida. O primeiro-ministro tem um prestígio europeu excepcional e falando com elementos dos vários grupos políticos europeus, ele tem as condições para vir a ser presidente do Conselho Europeu", disse, tendo sido questionado sobre se Costa também poderia ser um bom candidato a Belém. "Sim, se não for presidente do Conselho Europeu. Se for, não pode ser as duas coisas", respondeu.

Caso das gémeas: "Nada a esclarecer" com o filho

Relativamente ao caso das gémeas luso-brasileiras, o Presidente começou por dizer que não queria pronunciar-se sobre o relatório da auditoria interna do Hospital de Santa Maria porque ainda vai ser enviado a outras instâncias oficiais, nomeadamente à Procuradoria-geral da República.

Questionado sobre a confirmação de que houve uma ilegalidade na marcação de uma consulta para as crianças a pedido da secretaria de Estado da Saúde, Marcelo remeteu para a justiça mesmo se essa irregularidade não tenha sido de um serviço ou funcionário público: “Vamos esperar pelo apuramento da realidade. Se a realidade apurar que houve alguma coisa ilegal de quem exerce funções públicas ou por um privado aí exerce a justiça”.

Interrogado sobre se esclareceu o caso com o seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, o Presidente respondeu negativamente: “Não, não tenho de esclarecer nada. Quem tem de esclarecer está a investigar e depois de investigar ou conclui que há qualquer coisa que se passou bem ou que se passou mal e eu agirei em conformidade”.

Relativamente aos eventuais danos na popularidade do Presidente da República que a polémica do caso das gémeas pode ter causado, o próprio rebateu a ideia e lembrou que tem tomado decisões polémicas, além de estar a sofrer desgaste de uma intensa presença mediática.

"Um Presidente que, num espaço de tempo muito curto, tem de aceitar a demissão do Primeiro-Ministro, é uma coisa que foi tão repentina para todos nós, provoca um choque na opinião pública, dissolve o Parlamento, há quem concorde, há quem não concorde, dissolve o Parlamento nos Açores, há quem concorde e quem não concorde, é notícia durante dois meses, de manha, tarde à noite, com o desgaste que isso tem… No fim disso tudo, andar no núcleo duro de 50% dos portugueses é miraculoso", defendeu.