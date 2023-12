“Seria muito útil”: Assis lança Costa para o Conselho Europeu

O actual presidente do Conselho Económico e Social, antigo líder parlamentar do PS, ex-eurodeputado, deputado e autarca, um socialista mais à direita, revê-se quase totalmente no candidato Pedro Nuno Santos. Questionado sobre um futuro em Belém, diz, em entrevista ao programa Hora da Verdade, do PÚBLICO e da Rádio Renascença, que “não há portas”. E sobre António Costa, desenha-lhe um futuro europeu.

