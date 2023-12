Gémeas. Auditoria indica que houve telefonema da Secretaria de Estado da Saúde

Referenciação é única diferença em relação a todas as outras crianças tratadas com o mesmo medicamento naquele hospital.

A presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, Ana Paula Martins, revelou esta quarta-feira que já tem o resultado da auditoria interna e que esta indica que a Secretaria de Estado da Saúde é que fez a referenciação para a primeira consulta da especialidade de Neuropediatria das duas gémeas luso-brasileiras atrofia muscular espinhal. Esta é a única diferença em relação a todas as outras crianças tratadas com o mesmo medicamento naquele hospital.

“Todos os casos de doentes com atrofia muscular espinal, entre 2019 e 2023 – recordo que falamos de 10 crianças – na sua admissão, tratamento e monitorização asseguram o cumprimento da legislação em vigor e das operações em todos os aspectos, excepto na referenciação para a primeira consulta da especialidade de Neuropediatria de dois doentes que foram referenciados ao Departamento de Pediatria pela Secretaria de Estado da Saúde, segundo registo em dossier clínico, como consulta marcada via telefone, não tendo sido cumprido o disposto na portaria número 147/2017 artigo 8º”, declarou na Comissão Parlamentar da Saúde.

Na audição, deputados de vários grupos parlamentares insistiram com Ana Paula Martins no sentido de saber quem na Secretaria de Estado da Saúde telefonou para o hospital para agilizar a consulta para as gémeas luso-brasileiras. Ana Paula Martins esclareceu que esta auditoria não apurou essa informação. Esta é uma inspecção aos documentos, não incluiu entrevistas.

Há, todavia, outras averiguações em curso que poderão clarificar esse aspecto. Recorde-se que o tratamento às duas meninas, com um medicamento chamado Zolgensma que custa dois milhões de euros, está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), pela Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS). A Ordem dos Médicos também deverá fazer uma investigação.