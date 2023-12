Popularidade de Marcelo em mínimos. Só continua positiva graças a eleitores do PSD

Habituado a elevados níveis de popularidade, Marcelo Rebelo de Sousa tem visto cair a avaliação que os portugueses fazem do seu trabalho como Presidente da República. Agora, segundo a sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF, a popularidade do chefe de Estado recuou para mínimos de mais de três anos e a avaliação só persiste em valores positivos graças aos eleitores sociais-democratas.

O estudo de opinião levado a cabo entre os dias 18 e 23 de Novembro, já depois de Marcelo ter anunciado a dissolução do Parlamento e a marcação de legislativas antecipadas para 10 de Março, mostra que 37% (menos 7 pontos percentuais do que na última sondagem) dos inquiridos consideram “positiva” a actuação do Presidente, ao passo que 33% (menos um ponto do que na sondagem anterior) a classificam como “negativa”.

Por outro lado, numa altura em que o chefe de Estado promete “apagar-se”, considerando ser o tempo dos partidos em virtude do contexto pré-eleitoral, a grande maioria (65%) dos entrevistados pela Aximage “concordam” com a ideia de que Marcelo deve dar explicações adicionais acerca da crise política, o que compara com apenas 11% que “discordam” de tal necessidade.

De acordo com o Diário de Notícias, a popularidade do Presidente da República caiu para o nível mais baixo em mais de três anos. E se a sondagem de Julho da Aximage mostrava que a crise institucional entre os palácios de São Bento e de Belém a propósito da não demissão de João Galamba permitira a Marcelo recuperar parte das perdas nos respectivos níveis de popularidade. A crise política recolocou a avaliação ao Presidente numa trajectória descendente.

Ainda segundo o DN, após vários barómetros da Aximage em que os eleitores do PS surgiam entre os inquiridos que melhor avaliavam o Presidente da República, no estudo de opinião agora publicado há uma subida relevante das avaliações positivas a Marcelo por parte do eleitorado social-democrata, sendo mesmo os eleitores do PSD a impedirem que a popularidade do chefe de Estado recuasse para inauditos valores negativos.

Para esta sondagem da Aximage foram feitas 802 entrevistas efectivas, tendo este estudo um erro máximo de amostragem de mais, ou menos, 3,5%.