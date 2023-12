Deve a IL ir a eleições coligada com o PSD? Obviamente, não

A IL respeita mais o esforço do país durante os anos da troika do que o PSD de Luís Montenegro.

Existe a ideia de que a melhor forma de a direita afastar o PS do poder é através de uma grande coligação pré-eleitoral de PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Dizem os seus defensores que ela mostraria uma direita mobilizada, e evitaria o desperdício de votos nos círculos eleitorais onde IL e CDS nunca conseguirão eleger deputados – afinal, há que ter em conta as particularidades do método de Hondt e jogar inteligentemente com a matemática eleitoral.