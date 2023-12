De Espanha à Suécia, famílias reais europeias já desejam as boas festas

Os retratos das famílias reais já se tornaram uma tradição anual para desejar as boas festas. Em destaque, o postal de Felipe e Letizia com as filhas Leonor e Sofia.

Depois de a família real britânica, a realeza europeia já está a desejar as boas festas com os clássicos cartões de Natal. Nesta quarta-feira, foi a vez de os espanhóis partilharem o postal da família com um retrato tirado no dia em que a princesa Leonor jurou fidelidade à Constituição. Também os belgas aproveitaram a ocasião para divulgar um novo fotografia dos reis com os quatro filhos.

“Feliz Natal e Feliz Ano Novo 2024”, diz o texto – também em inglês – impresso no cartão de Natal de Felipe VI, onde surge ao lado de Letizia, bem como das filhas Leonor e Sofia, naquele que foi o dia mais importante do ano para a família. À mão, acrescentaram as assinaturas dos quatro, destacando-se as letras redondas da princesa e da infanta.

No ano passado, os reis tinham escolhido apenas uma fotografia das duas filhas, tirada no Palácio de Zarzuela, em ambiente de Outono. Na imagem, Sofia aparece abraçada à irmã mais velha, o que foi entendido como um sinal de apoio à futura rainha de Espanha.

Desde que infanta nasceu, é comum Felipe e Letizia assinalarem a quadra com um novo retrato das duas meninas e até já o fizeram em outros cenários além de Madrid, como, em 2020, quando surgiram em Somao, nas Astúrias — a cidade de onde é natural a rainha. Dois anos antes, os quatro posaram junto aos Lagos de Covadonga, também naquela região.

Foto Casa de S.M. el Rey

2022 Casa de S.M. el Rey 2018 Casa de S.M. el Rey Fotogaleria 2022 Casa de S.M. el Rey

Também os reis eméritos, Juan Carlos e Sofia, aproveitaram o mesmo dia para divulgar o cartão de Natal, assinado pelos dois, mas sem um retrato. A escolha para ilustrar recaiu no quadro “Adoração dos Pastores” do pintor Bartolomé Esteban Murillo, exposto no Museu do Prado, na capital espanhola. Recorde-se que o rei emérito abandonou Espanha há algum tempo, enquanto Sofia permaneceu no país.

Casa de S.M. el Rey Casa de S.M. el Rey Fotogaleria Casa de S.M. el Rey

A fotografia de Felipe e Letizia com as filhas assemelha-se à escolhida pelos reis belgas, Philippe e Mathilde. No postal, partilhado no Instagram nesta terça-feira, estão acompanhados dos quatro filhos: a princesa Elisabeth, de 22 anos, Gabriel, de 20, Emmanuel, com 18, e Eléonore com 15. “Esta é a décima fotografia família real nas festas desde que o reinado começou”, escrevem na legenda, onde desafiam os seguidores a comparar com o retrato de 2013.

O postal de Natal foi divulgado na mesma semana em que foi noticiado que a meia-irmã do rei, Delphine Böel (filha do antigo rei Alberto II, fruto de uma relação extraconjugal) exige ter os mesmos direitos que os seus outros irmãos, Laurent e Astrid, queixando-se de não ser convidada para determinados eventos da família real. Certamente, também não estará presente na consoada da família no Palácio Real de Bruxelas.

Mónaco, Dinamarca e Suécia

Entretanto, no Mónaco, os príncipes Alberto e Charlene acabam de partilhar um novo retrato dos gémeos Jacques e Gabriella, que celebraram nove anos no domingo, 10 de Dezembro. A imagem, dizem, foi captada nas celebrações do Dia Nacional do Mónaco, em Novembro, e os dois surgem abraçados com um sorriso no rosto — ele com um uniforme militar e ela com um casaco azul-marinho com boina a combinar.

Dias antes, Alberto e Charlene inauguraram a Aldeia de Natal do principado. Os dois surgiram cúmplices e sorridentes, indiferentes aos rumores constantes sobre a saúde do casamento. Recentemente, os tablóides noticiaram que a princesa estaria a viver na Suíça, longe do marido, detalhando que a sul africana só vê o príncipe em ocasiões especiais. Charlene também desactivou a conta pessoal de Instagram, o que reforçou as suspeitas de que algo não estará bem.

Mais a norte, também circularam rumores sobre o casamento de Frederik da Dinamarca e Mary Donaldson com a teoria de que o filho mais velho da rainha Margarida teria tido um caso extra-conjugal. Indiferentes ao burburinho, os príncipes têm surgido unidos em diversas ocasiões.

Por lá, o Natal está a ser celebrado como de costume com um calendário de Advento — é a oitava vez que o fazem. Os dinamarqueses não se limitam a partilhar um único postal, mas assinalam todos os dias de Dezembro até à consoada com uma fotografia ou um vídeo dos preparativos da família para as festas, chamando-lhe “Natal atrás das janelas do castelo.”

Entre os vídeos partilhados destacam-se a rainha Margarida a preparar a coroa de Advento e Frederik com Mary e os quatro filhos — Christian, de 18 anos, Isabella, de 16, e os gémeos Vincent e Josephine, com 12 — descontraídos a fazer a árvore de Natal do Palácio de Amalienborg, em Copenhaga, a residência de Inverno da família real.

Na vizinha Suécia, ainda não se festeja o Natal, mas a família real assinalou, nesta quarta-feira, a festividade Lucia com uma fotografia dos filhos da princesa herdeira Victoria. Estelle e Óscar foram fotografados pela mãe esta manhã com os trajes brancos desta festa, explica a legenda. Todos os anos, a 13 de Dezembro, acendem-se velas por todo o país e as crianças entoam cânticos tradicionais, evocando a deusa da mitologia nórdica, que traz a luz aos escuros Invernos nórdicos.