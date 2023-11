Frederico da Dinamarca acusado de ter uma amante. “Socialite” mexicana nega caso

Uma revista espanhola publico fotografias exclusivas do príncipe herdeiro a passear em Madrid com Genoveva Casanova. Casa real dinamarquesa não comenta.

O conto de fadas de Frederico da Dinamarca e Mary Donaldson, casados há quase 20 anos, poderia ter sofrido um forte abalo com os rumores de que o filho mais velho da rainha Margarida teria um caso extraconjugal. A teoria foi apoiada em fotografias que o mostram a caminhar ao lado de uma mulher. Mas o casal, que recebeu nesta semana os reis de Espanha, numa visita oficial na Dinamarca, respondeu com uma frente unida e, aparentemente, inabalável.

A revista espanhola Lecturas, que chegou às bancas nesta quarta-feira, traz o príncipe Frederico na capa, com uma mulher ao seu lado, que não é a australiana Mary Donaldson. Trata-se de Genoveva Casanova, “socialite” mexicana e ex-mulher de Cayetano Martínez de Irujo, cavaleiro nobre espanhol na especialidade de saltos. De acordo com a revista, os dois “passearam por Madrid, jantaram na companhia um do outro e passaram a noite” juntos no apartamento de Genoveva. “Chegaram de carro, entraram juntos e só sete horas depois é que o filho da rainha Margarida saiu de casa”, escreve a revista.

Foto A princesa herdeira dinamarquesa Mary e o príncipe herdeiro Frederik, no banquete de Estado no Castelo de Christiansborg em Copenhaga Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

Como resposta, Genoveva Casanova divulgou uma declaração aos meios de comunicação social espanhóis em que nega qualquer relação romântica com o príncipe dinamarquês. “Nego categoricamente as afirmações que sugerem uma relação romântica entre mim e o príncipe Frederico. Qualquer afirmação desse tipo não só é completamente falsa como também deturpa os factos de uma forma maliciosa”, lê-se na nota, transcrita pela revista Hola. E acrescentou: “Isto já está nas mãos dos meus advogados, que tomarão as medidas necessárias para proteger o meu direito à honra, à verdade e à privacidade.”

De acordo com a imprensa, as imagens publicadas pela revista foram captadas nos últimos dias de Outubro, depois de Frederico e Casanova terem visitado uma exposição no Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, ao que se seguiu um jantar no El Corral de la Moreria, um restaurante com uma estrela Michelin.

O príncipe herdeiro da Dinamarca estava em Madrid numa visita particular, enquanto a princesa Mary se encontrava em Nova Iorque para o Dia das Nações Unidas. De acordo com a Hola, Casanova foi convidada para a exposição depois de um amigo comum, que inicialmente deveria acompanhar o príncipe, ter ficado doente.

Até agora, a família real dinamarquesa não comentou o assunto, tendo Frederico e Mary sido fotografados com o rei Filipe VI e a rainha Letícia de Espanha, em Copenhaga, na quarta-feira.

Frederico e Mary conheceram-se durante os Jogos Olímpicos de 2000, num bar de Sydney (foram apresentados por Felipe de Espanha) — e Mary não fazia ideia de quem Frederico era, como viria a contar mais tarde.

Foto O príncipe herdeiro dinamarquês Frederik e a princesa herdeira Mary Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Foto O rei Felipe e a rainha Letizia de Espanha e o príncipe herdeiro Frederik e a princesa herdeira Mary da Dinamarca visitaram o Danish Architecture Center em Copenhaga, a 8 de Novembro Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

O romance, segundo a imprensa da Dinamarca, exerceu uma profunda mudança em Frederico, levando-o a abdicar daqueles que eram aparentemente os seus dois passatempos favoritos: desportos radicais e mulheres. Mary Donaldson era, na época, uma advogada australiana de vida normalíssima em cujo “armário” a imprensa de mexericos não conseguiu desencantar qualquer “esqueleto”.

O par está casado desde 2004 e tem quatro filhos: Christian, de 18 anos, Isabella, de 16, e os gémeos Vincent e Josephine, com 12.