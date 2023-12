Delphine Böel, filha ilegítima do rei emérito belga, quer mesmos direitos dos irmãos

Delphine Böel é filha do antigo rei da Bélgica, Alberto II, fruto de uma relação extraconjugal com a baronesa Sybille de Selys Longchamps. Mas a filiação apenas foi aceite pelo monarca após o caso se ter arrastado em tribunal e na sequência de um teste de ADN, em 2020 — sete anos depois de Böel ter interposto a acção e mais de duas décadas depois de ser conhecido o caso de Alberto II com Sybille (revelado numa biografia não autorizada da então rainha Paula).

Mas, apesar de ter recebido o título de princesa, Delphine Böel continua a sentir-se posta à parte, mais de três anos depois da deliberação da justiça. E, conta a imprensa belga, terá questionado por escrito as razões pelas quais não é tratada da mesma forma que os seus dois meios-irmãos, Laurent e Astrid, não sendo convidada para determinados eventos da família real.

Numa carta redigida pelo seu advogado, Delphine manifesta o desejo de “ser convidada para todos os eventos reais”, e não apenas para o feriado de 21 de Julho ou para as homenagens a familiares falecidos. Explica, por exemplo, que no dia 15 de Novembro foi excluída das celebrações do Dia do Rei, quando os outros membros da família real belga se reuniram na Catedral de São Miguel e Santa Gúdula, em Bruxelas.

A missiva tinha como destinatário o actual rei, Philippe da Bélgica, que recebeu o trono com a abdicação do pai e que também é seu meio-irmão, mas o monarca remeteu a carta para o primeiro-ministro, Alexander De Croo, já que o foro de competência para tratar a questão, avaliou, é do Executivo. Isto porque, mais do que os convites para os eventos, poderá também estar em causa uma dotação do erário público. É que, apesar de o advogado da princesa sublinhar que a dotação nunca foi solicitada, ressalva que “não há justificação para que ela [Delphine] não seja plenamente considerada como membro da família real”.

Delphine Böel (n.1968, Uccle, Bruxelas) é uma artista belga especializada em esculturas de papel machê. A 1 de Outubro de 2020 recebeu o título de princesa, tendo sido incluída no pequeno rol que é tratado por “sua alteza real”. A escultora é casada com o norte-americano de origem irlandesa James O'Hare, com quem tem dois filhos: Joséphine (nascida em 2003) e Oscar (nascido em 2008).