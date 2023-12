Quatro portugueses na corrida para o prémio de melhor jogador de 2023

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes são os quatro portugueses nomeados para o prémio de melhor jogador de 2023, galardão organizado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

Diogo Costa integra a lista de candidatos para melhor guarda-redes, ombreando com nomes como Ederson (Manchester City), Ter Stegen (Barcelona), Courtois (Real Madrid), entre outros. Bernardo Silva e Bruno Fernandes disputam o lugar de melhor médio, numa lista que inclui também o benfiquista Di Maria.

No que toca ao prémio de melhor jovem – reservado para jogadores com menos de 20 anos de idade –, a lista engloba António Silva, central do Benfica. Também Ousmane Diomande, jogador do Sporting, concorre a este prémio.

A decisão será conhecida no dia 1 de Janeiro de 2024 e será votada por um júri de jornalistas desportivos e especialistas de futebol oriundos de 120 países.

Há ainda prémios para o melhor treinador de clubes e seleccionador. Na primeira lista, o único português presente é Luís Castro, técnico dos sauditas do Al Nassr. Na primeira metade da época, o treinador levou o Botafogo a uma liderança isolada do Brasileirão. A competição acabaria por ser vencida pelo Palmeiras, clube treinado por Abel Ferreira, após uma recuperação inédita – que não foi suficiente para valer a nomeação ao treinador.

No que diz respeito às selecções, Roberto Martínez, seleccionador nacional, está nomeado para o galardão. As nomeações contemplam ainda Rui Vitória, actual seleccionador do Egipto.

Por último, há ainda um português na categoria de arbitragem: o internacional Artur Soares Dias recebeu uma nomeação para o prémio de melhor árbitro de 2023.