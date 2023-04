António Silva entre os jovens mais promissores do mundo

Defesa do Benfica é o primeiro futebolista entre os centrais e quarto, igualado com o terceiro, em termos globais.

O internacional português António Silva, do Benfica, é o defesa central mais promissor do mundo, de acordo com um estudo realizado pelo Observatório do futebol (CIES) em que avaliou 200 futebolistas, de 75 campeonatos, com menos de 20 anos.

Com base no desempenho no último ano, entre minutos jogados, nível desportivo e resultados obtidos, o jogador do Benfica, de 19 anos, é apontado como o central mais promissor, numa lista em que Ousmane Diomandé, do Sporting, ocupa a 11.ª posição.

Em termos globais, António Silva é apontado pelo CIES como o quarto futebolista sub-20 mais promissor de todos, com a mesma pontuação (3.16) atribuída ao terceiro, o brasileiro Marcos Leonardo (Santos), tendo sido apenas superado pelo espanhol Gavi (FC Barcelona) e pelo inglês Jude Bellingham (Borussia Dortmund).

Na classificação específica da posição que os jogadores ocupam em campo, o CIES referencia mais dois futebolistas portugueses: Gonçalo Ribeiro (FC Porto), 19.º nas promessas nos guarda-redes; Dário Essugo (Sporting), 20.º nos médios defensivos, e Chermiti (Sporting), 18.º entre os avançados.

No que diz respeito a jovens estrangeiros que actuam no campeonato português, destaque para o argentino Mateo Talongo (Sporting), em oitavo, enquanto médio defensivo, surgindo ainda o norueguês Andreas Schjelderup (Benfica) em sétimo entre os extremos esquerdos.

Jardim de prata

Já no que diz respeito ao relatório da Football Benchmark, estudo agora divulgado, o treinador português Leonardo Jardim surge em segundo lugar entre os 15 técnicos que mais dinheiro gerou em vendas de jogadores das equipas por onde passou desde a época 2000/2001.

Com um “saldo” de 998,92 milhões de euros – para além dos seis títulos conquistados -, Leonardo Jardim é apenas superado pelo argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, que superou a barreira dos mil milhões (1048 milhões de euros). De referir que Jardim atingiu esta verba com um total de 65 transferências, menos 15 do que Simeone.

Jardim atingiu estes números muito por força da passagem pelo Mónaco, depois de ter iniciado carreira no Camacha, passando por Desp. Chaves, Beira-Mar, Sp. Braga, Olympiakos, Sporting, Mónaco, Al Hilal e Al Ahli Dubai.

Para além do técnico madeirense, integram ainda esta lista José Mourinho, em quinto lugar, e Jorge Jesus, em 7.º.

Mourinho, actualmente ao serviço da Roma, tem um acumulado de 860 milhões de euros repartidos por 112 transferências (e 25 títulos), tendo neste período dirigido Benfica, U. Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma.

Já Jorge Jesus, que no mesmo período orientou 12 clubes (V. Setúbal, Est. Amadora, V. Guimarães, Moreirense, U. Leiria, Belenenses, Sp. Braga, Benfica, Sporting, Al Hilal, Flamengo e Fenerbahçe), apresenta um balanço de 762,99 milhões de euros, respeitantes a 129 transferências, tendo ainda conquistado 17 títulos.