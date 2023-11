Roberto Martínez quer o pleno e aumentar “nível de exigência” de Portugal

O seleccionador Roberto Martínez afirmou neste sábado que, com apuramento garantido para o Euro2024 de futebol, o objectivo de Portugal passa agora por terminar a qualificação só com vitórias (joga no domingo, às 19h45, diante da Islândia) e elevar o "nível de exigência" da equipa.

"O primeiro objectivo é terminar o apuramento com 10 vitórias. Um objectivo importante e histórico. E, depois, criar um ambiente de competitividade e de clareza na forma de jogar. Tenho gostado muito do compromisso individual dos jogadores e agora temos de aumentar o nível de exigência para que a equipa seja uma equipa ganhadora de forma consistente", afirmou Roberto Martínez.

O técnico espanhol falava os jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa do duelo de domingo com a Islândia, que fecha o Grupo J de qualificação para o Euro2024. "A Islândia é uma equipa muito objectiva que gosta de controlar o jogo directo. Tem jogadores novos, que não defrontámos no primeiro jogo em Reiquiavique. Vamos tomar decisões depois do último treino. Temos de ter jogadores frescos", referiu.

Martínez voltou a abordar o encontro da última quinta-feira em Vaduz com o Liechtenstein (2-0) e explicou a utilização de quatro avançados no "onze" utilizado por Portugal. "Foi uma forma de trabalharmos a disciplina táctica com muitos jogadores de ataque em campo. É algo que poderá ser importante no Europeu. Podemos ter jogos em que vamos jogador 10, 15 minutos com tantos jogadores ofensivos", considerou.

Sobre o embate com os nórdicos, Martínez avançou que Diogo Costa vai regressar à baliza de Portugal (José Sá estreou-se no Liechtenstein) e que Raphael Guerreiro está em condições de ser utilizado, embora não tenha condições físicas ainda para actuar os 90 minutos.

Portugal, que também já assegurou a conquista do Grupo J, lidera o agrupamento com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e também qualificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.