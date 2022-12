Ronaldo já assinou contrato com o Al Nassr, avança CBS Sports

Cristiano Ronaldo já terá assinado contrato com o Al Nassr. A notícia está a ser avançada pela imprensa saudita e pela CBS Sports, que garante que o jogador português já completou a primeira ronda de exames médicos.

De acordo com fontes ligadas ao clube e citadas pelo canal norte-americano, o Al Nassr deverá anunciar formalmente a contratação no sábado, depois do encontro com o Al Khaleej. De resto, uma segunda bateria de exames estará reservada para a próxima semana.

A confirmar-se, esta mudança para a Arábia Saudita confirma um golpe de rins na carreira do avançado, que deixará de competir ao mais alto nível e vê gorada a vontade de ainda disputar a Liga dos Campeões da UEFA.

Aos 37 anos, e depois da rescisão de contrato com o Manchester United, Ronaldo terá assinado o vínculo com o Al Nassr nesta sexta-feira, por um valor que deverá rondar os 70 milhões de euros por temporada.

Os contactos entre clube e jogador terão começado ainda no Verão, mas o internacional português ainda aguardava por uma alternativa que lhe permitisse manter-se na Europa, ao mais alto nível. Um cenário que não terá chegado a confirmar-se, abrindo-lhe as portas a uma reforma dourada.