Abel Ferreira será o campeão do futebol e do desdém à Liga Brasileira

Abel vai ser campeão, como em 2022, continua a desdenhar do Brasileirão, como em 2022, alimenta a hipótese de sair do país, como em 2022, e os brasileiros continuam ansiosos, como em 2022.

No ano passado, por esta altura, escrevia-se nestas páginas que Abel Ferreira teria o seu “dia do fico”, como teve D. Pedro IV no espoletar da independência brasileira. Há 200 anos, D. Pedro ficou no Brasil, anunciando-o no tal “dia do fico”, e Abel Ferreira também teve o seu em 2022 – e ficou.