Para o Natal, de presente, cinco discos para ouvir e partilhar para a vida toda

Conhecidos habitualmente como os álbuns “vermelho” e “azul”, foram editados originalmente em 1973 e tornaram-se desde então, para sucessivas gerações, a decisiva porta de entrada na música dos Beatles. Duas compilações históricas que ressurgem agora, em edições aumentadas.

Como extra, Now and then, a nova canção, recentemente editada, surge no final de 1967-70. Como resistir?

Lankum – False Lankum

São uma banda irlandesa que, álbum após álbum, nos tem mostrado uma capacidade prodigiosa, como prodigiosa é a voz de Radie Peat, para mergulhar na folk das ilhas britânicas. Entre abordagens ao cancioneiro e composições originais, recorrendo a instrumentos tradicionais e a técnicas de produção modernas, criam música magnificamente assombrada, passado a ressurgir, vivo e vibrante, no tempo presente.

Weyes Blood – And In the Darkness, Hearts Aglow

À superfície, Natalie Mering cria música pop opulenta, rica em orquestrações, dramatismo e melancolia, sintonizada na década de 1970 e agraciada pela voz de uma plasticidade ímpar. Mas, como revela o seu álbum mais recente, And In the Darkness, Hearts Aglow, essa aparente leveza esconde em si as ansiedades, desejos e frustrações do nosso tempo. Nesse equilíbrio vemo-la exactamente como é: uma preciosidade necessária.

Legendary Tigerman – Zeitgeist

Homem que se forjou e construiu no rock’n’roll, Legendary Tigerman procurava novos caminhos, uma forma de o reinventar sem que se perdesse intensidade e urgência. Zeitgeist foi a resposta. Álbum que os sintetizadores e caixas de ritmos ganham protagonismo, em que a sua música se expande sem perder o rumo e a urgência originais. Zeitgeist é Legendary Tigerman agora. O rock’n’roller de sempre, como nunca o ouvíramos.

Jaimie Branch era uma das mais arrojadas trompetistas e compositoras jazz do nosso tempo, como testemunhámos em Lisboa, em 2022, no Jazz em Agosto, onde se apresentou com os seus Anteloper. Três semanas depois, a 22 de Agosto, morria inesperadamente, cedo demais, aos 39 anos. Tinha um novo álbum quase finalizado: Fly or Die Fly or Die Fly or Die (World War). Imaginação sem amarras: jazz e psicadelismo, música magrebina ou congolesa, punk e Mardi Gras de Nova Orleães. Um portento.