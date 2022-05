Jazz em Agosto traz este ano a Lisboa Moor Mother, John Zorn, Rob Mazurek e Ava Mendoza

A que soam a Chicago, a Lisboa, a Nova Iorque e a Londres dos dias de hoje? É a essa pergunta que a 38.ª edição do Jazz em Agosto, uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian, quer tentar responder. O cartaz do festival com direcção artística de Rui Neves, e que decorrerá este ano de 30 de Julho a 7 de Agosto, foi divulgado esta manhã e inclui nomes como Moor Mother, Rob Mazurek, John Zorn, Nate Wooley, Ava Mendoza, Chris Corsano, Bill Orcutt ou Jaimie Branch, entre muitos outros.