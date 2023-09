Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war)) é um álbum surpreendente a cada passo.

Quando jaimie branch (a trompetista pedia que o seu nome fosse grafado em minúsculas) desembarcou na edição de 2022 do Jazz em Agosto, a bordo do duo Anteloper (partilhado com o baterista Jason Nazary), chegava com as gravações concluídas para o terceiro álbum do seu quarteto Fly or Die.Os incandescentes e hipnóticos Anteloper tocaram na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, a 1 de Agosto; a 22 do mesmo mês, jaimie branch morria, aos 39 anos, na sua casa em Brooklyn, Nova Iorque.