Now and then, a “última canção dos Beatles”, já está disponível: oiça aqui

Foi divulgada ao início da tarde “a última canção dos Beatles”, escrita por John Lennon em 1978, dois anos antes da sua morte. Now and then viu a luz do dia com a ajuda de tecnologias de inteligência artificial que separaram a voz de Lennon do piano e do barulho de fundo.

A capa de Now and then foi criada pelo artista pop norte-americano Ed Ruscha, de 85 anos, e o vídeo oficial só estará disponível nesta sexta-feira, dia 3 de Novembro. No canal de You Tube dos Beatles já é possível ver também um documentário de 12 minutos sobre a canção intitulado Now and Then: The Last Beatles Song.

Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison (1943-2001), Sean Ono Lennon (filho de Lennon e Yoko Ono, hoje com 48 anos) e Peter Jackson, realizador do documentário Get Back (Disney+) participam no documentário.

Os lançamentos de materiais da banda inglesa continuam a 10 de Novembro, com novas versões das compilações 1962-1966 (ou o álbum vermelho, como também é conhecido) e 1967-1970 (o álbum azul). A versão britânica do single Love me do passa a ser o tema de abertura de 1962-1966; Now and then, por seu turno, será incluída em 1967-1970.