A derradeira caminhada com os Beatles

A 52 anos de distância a pergunta soará estranha, ingénua. Mas ali, e ali estamos no início da tarde de 30 de Janeiro de 1969, ou melhor, no final das oito horas que Peter Jackson montou a partir das 60 de vídeo e 140 de áudio registadas à época, a questão é pertinente. “Porque é que eles estão a tocar no cimo de um telhado?”, pergunta a rapariga na rua, a cinco andares e um terraço de distância daquela que viria a ser a última actuação pública dos Beatles. Porquê?, realmente. E porquê ali?