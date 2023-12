Inquérito de Estimação: Desprotegidos – Associação de Animais em Risco

No nosso Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda a animais que o mundo deve conhecer. A Desprotegidos fica em Leiria e tem 38 cães à espera de uma família.

Bárbara Silva tinha 17 anos quando começou a tratar de cães abandonados no concelho de Leiria. A zona onde vivia, próxima de um pinhal, parecia ser um dos locais de eleição para os antigos donos abandonarem os seus animais de companhia. Bárbara cuidava deles.

Como levar os cães para casa dos pais não era opção, começou a construir casotas no pinhal, alimentava-os e até encontrou uma nova família para alguns deles, explica a voluntária e tesoureira Margarida Abrunheiro, na resposta ao nosso Inquérito de Estimação.

Em Abril de 2007, o trabalho de uma pessoa deu lugar ao de muitas mais e surgiu a Desprotegidos – Associação de Animais em Risco. Neste momento, são 15 os voluntários que se encarregam dos resgates, adopções, limpeza do abrigo e custos associados ao bem-estar dos animais.

No canil vivem 28 cães, mas a associação tem ainda mais dez ao cuidado de famílias de acolhimento temporário (FAT). “Não temos gatil, mas isso não invalida a ajuda prestada aos gatos. Em FAT temos 16 felinos e prestamos apoio a cerca de 250 que vivem na rua. No que diz respeito aos animais seniores, tentamos arranjar uma FAT para que possam passar os seus últimos dias de vida com mais conforto e segurança.”

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Acreditamos que tem que existir uma mudança nas pessoas. Os animais têm de deixar de ser considerados objectos e quem lhes faz mal tem que ser condenado.

Um caso marcante

O Pimenta e a Coquinhas, dois cães que estão connosco há mais de dez anos, mas que por mais que tenhamos tentado ainda não foram adoptados. Mas apesar disso, e por incrível que pareça, estão felizes no nosso abrigo.

Foto Alguns dos cães da associação Associação Desprotegidos

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Que pensem e conversem muito bem sobre se é o que realmente querem. Pensem nos prós e nos contras, falem com outras pessoas que têm animais e com voluntárias de associações. Um animal não é um objecto. É um ser vivo que tem muito amor para dar, mas que também precisa de o receber.

Associação Desprotegidos Contactos | associacao.desprotegidos@gmail.com Site Instagram Facebook

Um projecto que tem de ser conhecido

A organização do Extramuralhas e do Festival A Porta. Todos os intervenientes são sensíveis à causa animal e têm sempre uma porta aberta para nos receber. São oportunidades muito importantes para divulgarmos o nosso trabalho e também os animais que temos disponíveis para adopção.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Todos os voluntários são especiais, mas destacamos a presidente Bárbara Silva. Sem a perseverança e sentido apaziguador da Bárbara a Desprotegidos nunca existiria.