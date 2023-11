Inquérito de Estimação: Associação Amicus Canis (AMICA)

Começou por ser um projecto da licenciatura de Enfermagem Veterinária da Escola Superior Agrária de Bragança (ESA-IPB), mas rapidamente cresceu até se transformar em associação de protecção animal. A Amicus Canis (AMICA) trabalha, desde 2010, para garantir que “os animais encontrados na rua sem dono” são acolhidos por famílias de acolhimento temporário até serem adoptados, explica a associação.

“Eram cada vez mais as solicitações de ajuda relativamente a animais encontrados na rua, sem dono, abandonados, perdidos, situações de maus tratos”, recorda. As cadelas Daisy e Mel e os cães Blue, Tobias Tinoni e Anúbis Valentim são alguns dos exemplos.

Neste momento, o espaço da AMICA onde os animais vivem está mais direccionado para os 90 gatos que resgataram. No entanto, a associação também tem quatro cães ao seu cuidado.

“Contámos com a ajuda preciosa de voluntários e temos um protocolo com o Instituto Politécnico de Bragança, que ao abrigo do programa de voluntariado, nos faz chegar alguns ajudantes. No entanto, as dificuldades são mais que muitas e deparamo-nos com muitos animais abandonados e falta de políticas para o controlo de nascimentos, bem como meios humanos e monetários para colmatar as dificuldades.”

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Defendemos a esterilização obrigatória dos animais de companhia, especialmente cadelas e gatas, e a constitucionalidade da lei no que respeita aos maus tratos aos animais.

Um caso marcante

Temos vários, como cães retirados de situações extremas de maus tratos, que evidenciavam feridas corporais profundas, mas que conseguimos que recuperassem e fossem adoptados por uma família que lhes deu amor e carinho até morrerem. E o mesmo aconteceu com gatos resgatados da rua com problemas neurológicos.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Que seja um acto consciente. Um animal acarreta cuidados, dedicação e despesas e tudo isto tem de ser considerado. As pessoas devem pensar muito bem na vida que têm e nas mudanças que a vinda de um animal poderá trazer.

AMICA Contactos | ​ associacaoamica@hotmail.com Site Facebook

Um projecto que tem de ser conhecido

A Matilha da Margarida, um projecto da Margarida Ferreira que, a título individual, resgata e ajuda milhares de animais, especialmente cães, em Bragança.

A Margarida construiu um abrigo num terreno próprio e, desde que o fez, já ajudou mais de três mil cães. É um trabalho de extrema importância em Bragança. As nossas associações apoiam-se mutuamente, porque quando há tão poucas pessoas a lutar pelos animais, só assim faz sentido. Atrevemo-nos a referir que a sorte dos cães abandonados, perdidos e errantes na nossa cidade é terem a Margarida.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

O Dionatan, um voluntário da nossa associação que trouxe imensas ideias e dinamizou a AMICA como ninguém.