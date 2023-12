Costa repôs direitos na função pública, mas poder de compra ficou por recuperar

Quando tomou posse, em 2015, António Costa prometeu acabar com a austeridade e devolver aos funcionários públicos um conjunto de direitos retirados durante a troika. Isso traduziu-se na reposição dos salários, no regresso da semana de trabalho de 35 horas, no descongelamento das progressões, na eliminação do despedimento por reestruturação de serviços, no alívio das restrições à contratação​ ou na subida da base remuneratória do Estado (em linha com o que aconteceu com o salário mínimo nacional). Apesar disso, nos últimos oito anos, a generalidade dos funcionários públicos, em particular os quadros superiores, continuou a perder poder de compra.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt