Kissinger, Portugal e a história da “vacina” contra o avanço da esquerda na Europa

Henry Kissinger morreu esta quinta-feira. Uma das figurais que marcou a diplomacia dos EUA no século XX, servindo os presidentes Richard Nixon e Gerald Ford. Foi responsável pela aproximação dos EUA à China e pela mitigação da tensão dos norte-americanos com a União Soviética. Mas é também uma figura controversa, criticado, por exemplo, pelo papel que teve no ataque da Indonésia a Timor-Leste.

Teve igualmente um papel importante em Portugal, tanto antes como depois do 25 de Abril. É precisamente esse o ponto de partida deste programa especial, que nos leva também à Guerra na Ucrânia.

