Henry Kissinger e a “Revolução dos Cravos”

“Ninguém come impunemente da árvore da imortalidade”, escreveu Albrecht von Roon sobre um dos estadistas mais marcantes do século XIX, Otto von Bismarck. A sentença é recuperada por Henry Kissinger, que morreu na quarta-feira aos 100 anos, num ensaio em que avalia a complicada herança que Bismarck deixou à Alemanha e ao mundo.

Imagino que Kissinger se tenha lembrado muitas vezes desta frase enquanto assistia à forma como a sociedade foi avaliando o seu próprio legado à frente da política externa norte-americana entre 1969 e 1977.

Estadista brilhante para uns, criminoso de guerra para outros; mas para lá das avaliações morais, a vida de Kissinger é uma arca repleta de lições valiosas sobre o nosso mundo, quer pelo seu pensamento, quer pela sua acção. Entre sucessos diplomáticos famosos (ex. abertura à China) e intervenções infames (ex. golpe de Pinochet no Chile), podemos aprender tanto com os seus sucessos como com os seus fracassos.

Entre estes últimos está o seu papel na "Revolução dos Cravos". O 25 de Abril de 1974 veio complicar os cálculos das grandes potências durante o período de relaxamento no confronto entre os dois blocos da Guerra Fria que ficou conhecido por détente. O desanuviamento nas tensões tinha sido bem aproveitado pelos EUA. A aproximação à China, por exemplo, permitiu flanquear diplomaticamente a URSS. Kissinger esperava conseguir mais vitórias como esta, movendo-se nas margens da détente.

A incerteza em torno da revolução portuguesa vinha ameaçar o equilíbrio de forças entre os EUA e a URSS na Europa, pondo em risco a détente. Para Kissinger, o verdadeiro perigo não era que Portugal abraçasse o comunismo e se tornasse numa Cuba europeia. Na sua análise, o pior cenário era um Portugal de “terceira via”, que procurasse a independência em relação a ambos os blocos da Guerra Fria, com uma postura pragmática e até benevolente em relação à URSS.

Um Portugal desalinhado, em que elementos comunistas e moderados coabitassem no Governo, daria força a projectos semelhantes noutros países europeus da NATO, como o do Partido Comunista Italiano de Enrico Berlinguer, que advogava um “compromisso histórico” com a democracia-cristã. Na óptica norte-americana, tal desfecho cenário colocaria sérios problemas à coesão da NATO.

Mas como evitá-lo? A visão pessimista de Kissinger sobre a evolução dos acontecimentos em Portugal ditou que os EUA adoptassem uma posição de força com os vários protagonistas do processo revolucionário, ao invés de apoiarem as forças moderadas. Como era seu costume, Kissinger via uma oportunidade na crise: o tratamento severo de Portugal iria “vacinar” os europeus contra a ideia de que podiam furar a lógica bipolar da Guerra Fria.

Num paper de 2019, Daniela Melo (Universidade de Boston) mostra como Kissinger acabou por perder a luta das ideias em Washington. Em Novembro de 1974, Kissinger substituíra o embaixador Stuart Nash Scott por alguém que considerava mais duro, Frank Carlucci. No entanto, a partir do terreno, Carlucci depressa se convenceu de que os moderados poderiam prevalecer. A atitude de Kissinger, acreditava ele, estava a deitar achas para a fogueira.

Carlucci não convenceu Kissinger, mas o embaixador tinha boas relações com Donald Rumsfeld, chefe de gabinete do Presidente Ford. Em Agosto de 1975, Carlucci utilizou este canal paralelo para pressionar Kissinger, conseguindo que o Secretário de Estado alterasse a sua postura em relação a Portugal. A retórica mudou e Ford endossou um pacote de ajuda económica a Portugal. Em Setembro, tomava posse o VI Governo Provisório [do almirante Pinheiro de Azevedo], em que predominavam figuras moderadas.

De onde vinha o pessimismo de Kissinger? É possível que a sua vontade de “não desperdiçar uma boa crise”, utilizando Portugal como a tal vacina à Europa Ocidental, lhe tenha toldado a visão de possíveis cenários positivos. Portugal havia de se tornar num caso de sucesso de transição para a democracia pluralista, inaugurando a “terceira vaga de democratização”.

Também se enganou na avaliação que fez dos protagonistas políticos. Ao contrário de Carlucci, Kissinger não via em Mário Soares um líder capaz. Este é um problema irredutível do exercício do poder: apesar de toda a sua experiência, Kissinger não era infalível na avaliação das personalidades e das relações de forças. Um exemplo mais recente: a imagine-se a surpresa de Vladimir Putin perante as reacções à invasão da Ucrânia por parte de Zelensky, Biden, e Scholz, líderes que julgava fracos.

Tal como Bismarck, Kissinger ficou colado à expressão alemã “realpolitik”: a ideia de que se deve olhar com realismo para as circunstâncias e com prudência para as possibilidades de as transformar. Contudo, como Kissinger bem sabia, “realpolitik” não é um plano. O realismo, tantas vezes tratado como se de um programa político se tratasse, assenta numa avaliação subjectiva de cada situação. No caso da revolução portuguesa, Kissinger avaliou mal.