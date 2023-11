Timothée Chalamet recorreu a um treinador vocal de celebridades para se preparar para Wonka

Timothée Chalamet​ teve aulas com um treinador vocal enquanto se preparava para vestir o papel de Willy Wonka, que já foi assumido por Gene Wilder e Johnny Depp, num novo filme que conta a história de origem da famosa personagem de Roald Dahl.

Em Wonka, um filme musical, o actor de Dune e Chama-me Pelo Teu Nome interpreta uma versão mais jovem do inventor amante de chocolate.

“Foi assustador porque a personagem é adorada; as pessoas são muito protectoras em relação às personagens que adoram e cépticas em relação aos remakes de Hollywood. Mas acho que fizemos um óptimo trabalho. Estou muito feliz com o filme”, disse Chalamet à Reuters na estreia mundial de Wonka, no Royal Festival Hall de Londres, nesta terça-feira.

Vanessa Bauer assiste à estreia mundial de Wonka, no Royal Festival Hall, em Londres REUTERS/Maja Smiejkowska Timothée Chalamet REUTERS/Maja Smiejkowska Colin O'Brien, membro do elenco, assiste à estreia mundial de Wonka REUTERS/Maja Smiejkowska Kobna Holbrook-Smith assiste à estreia mundial de Wonka REUTERS/Maja Smiejkowska Amelia Windsor assiste à estreia mundial de Wonka REUTERS/Maja Smiejkowska Rakhee Thakrar assiste à estreia mundial de Wonka REUTERS/Maja Smiejkowska Aki Omoshaybi assiste à estreia mundial de Wonka REUTERS/Maja Smiejkowska Jim Carter, membro do elenco, e Imelda Staunton assistem à estreia mundial de Wonka REUTERS/Maja Smiejkowska O actor Hugh Grant e Anna Elisabet Eberstein assistem à estreia mundial do filme Wonka REUTERS/Maja Smiejkowska A cantora britânica Mae Muller assiste à estreia mundial do filme Wonka EPA/TOLGA AKMEN Fotogaleria Vanessa Bauer assiste à estreia mundial de Wonka, no Royal Festival Hall, em Londres REUTERS/Maja Smiejkowska

O actor de 27 anos acrescentou ainda que trabalhou com Eric Vetro, o treinador vocal de cantores como Ariana Grande, John Legend e Katy Perry, para se preparar para o papel.

“Muito treino, muitas aulas de canto com o Eric Vetro em Los Angeles, muito trabalho”, declarou sobre a sua preparação para os números musicais do filme.

Em Wonka, a personagem de cartola e casaco comprido chega a uma cidade fictícia depois de vários anos no mar. A cidade é o lar dos melhores chocolatiers do mundo e Wonka também espera abrir a sua própria loja. Enquanto persegue o seu sonho e enfrenta um poderoso cartel de chocolate, faz amizade com uma jovem órfã e uma curiosa criatura de pele laranja e cabelo verde — um Oompa Loompa, interpretado por Hugh Grant.

O filme, que chega às salas nacionais a 7 de Dezembro, é co-escrito e realizado pelo realizador de Paddington, Paul King.

“Queríamos fazer um filme que acompanhasse o filme de Gene Wilder, que obviamente tem estas canções clássicas e imortais”, disse King.

“Há muitas pistas que Roald Dahl deixou sobre o que Willy fez antes de Charlie e a Fábrica de Chocolate, pelo que nos sentimos confiantes de que, se pegássemos nessas pistas, poderíamos fazer algo de que Roald Dahl se orgulharia”, acrescentou Simon Farnaby, que co-escreveu o argumento com King.