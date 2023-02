Termos como “gordo” ou “doido” eliminados dos livros de Roald Dahl. Edições portuguesas não serão alteradas

A editora britânica responsável pela publicação da obra do escritor britânico Roald Dahl (1916-1990), autor de obras para crianças como Charlie e a Fábrica de Chocolate ou James e o Pêssego Gigante, está a reescrever passagens dos seus livros para remover termos que considera ofensivos e a acrescentar frases que não foram redigidas pelo autor, para que as obras “possam continuar a ser apreciadas por todos hoje em dia”. A medida já foi criticada por autores como Salman Rushdie, que equiparou a operação a um acto de “censura”, e pelo primeiro-ministro britânico. A actual editora dos livros de Dahl em Portugal, a Oficina do Livro, avançou ao PÚBLICO que não vai alterar as traduções disponíveis nas livrarias.

