E de repente, PSD e Chega ultrapassam o PS pela esquerda

É isto a direita portuguesa em 2023? Será que para combater a esquerda, a direita tem de acampar no seu território e assumir as suas bandeiras?

No sábado, Luís Montenegro prometeu subir o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses para 820 euros até 2028. Na segunda-feira, André Ventura prometeu subir todas as pensões até ao nível do salário mínimo. Lembram-se de 1974, quando todos os partidos de direita tiveram de arranjar nomes de esquerda para não serem acusados de fascistas? Cinquenta anos depois estamos mais ou menos na mesma: a direita está convencidíssima que só consegue ganhar eleições fingindo que é de esquerda. Vai daí, propõe ao país doses cavalares de políticas redistributivas e promete gastar ainda mais dinheiro com pensionistas do que o PS.