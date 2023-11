Cavaco projecta Montenegro para conseguir chegar a primeiro-ministro

O líder do PSD apelou ao eleitorado moderado, aos pensionistas, e tentou encostar o PS à extrema-esquerda. O congresso do partido chamou passistas, barrosistas e rioístas numa mensagem de unidade.

No momento em que o PSD parte para a campanha das legislativas ainda com dúvidas sobre se vai ganhar as eleições, o antigo Presidente da República Cavaco Silva foi ao congresso do partido para ungir Luís Montenegro, levando os sociais-democratas ao rubro. Nas duas vezes em que se dirigiu aos congressistas, o líder do PSD tentou encostar o PS à extrema-esquerda – apostando que Pedro Nuno Santos será o sucessor de António Costa – para piscar o olho aos moderados. Anunciou uma só proposta eleitoral – a do aumento do rendimento dos pensionistas para um mínimo de 820 euros – mas que vai directa para o eleitorado que o PSD perdeu para o PS.