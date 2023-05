Cavaco Silva acusa o PS de colocar o país numa “trajectória de empobrecimento”

O ex-Presidente da República diz estar “seriamente preocupado” com as consequências da governação do PS.

"Estou seriamente preocupado com as consequências, para o país, da governação do Partido Socialista. Muito especialmente para o futuro dos mais jovens", disse Aníbal Cavaco Silva no encerramento do Encontro Nacional de Autarcas do PSD.

Ao discursar no final do encontro que decorreu na capital, o ex-primeiro-ministro e Presidente da República acusou "o Partido Socialista e o seu Governo" de colocarem "o país na trajectória de empobrecimento e profunda degradação da política nacional".

"É no Governo socialista que o PSD deve centrar a sua atenção", alertou o político.

Em Abril, Cavaco Silva disse considerar que a situação política em Portugal estava muito perigosa. "De então para cá, deteriorou-se muito mais do que aquilo que eu então antecipava", apontou.

Há quase três décadas que o ex-Presidente da República não comparecia em iniciativas partidárias, algo que praticamente deixou de fazer desde que deixou o cargo de primeiro-ministro, com raras excepções (como a participação na Universidade de Verão da JSD em 2017).