Todos os domingos, há um brunch diferente no Marriott, que já prepara as festas

O restaurante Citrus do hotel de Lisboa está já a preparar o Natal e o Ano Novo com propostas a partir dos 85 euros e descontos para as crianças.

O brunch do Lisbon Marriott Hotel é uma aposta que se vai reinventando à medida que os meses passam. Assim para este mês de Dezembro, o convite é para fazer uma refeição diferente todos os domingos. Além disso, o restaurante Citrus está já a preparar os pratos para a Consoada ou para o Ano Novo, pratos que podem ser comidos em casa ou no local. Anualmente, o Marriott faz ainda uma gala solidária que apoia o Centro de Alojamento Temporário de Tercena (CATT).

No primeiro domingo de Dezembro, o desafio chama-se Brunch Português e o convite é para viajar de norte a sul do país e experimentar pratos como escabeche de peixe tradicional, salada de polvo, salada de bacalhau com grão-de-bico, salada de ovas de peixe e pimentos, croquetes crocantes de alheira. Há ainda uma sopa de frutos do mar, assim como rojões de vaca à minhota, leitão assado e choco frito crocante. Entre as sobremesas, há pão de ló de Ovar, torta de Azeitão, Natas do Céu, Dom Rodrigo, tarte de alfarroba, pudim de Abade de Priscos e tigela de Castelo Branco. As bebidas são à discrição.

No dia 10 de Dezembro, a inspiração do brunch é o licor Baileys e que se reflecte no cocktail de boas-vindas e no espaço com o nome do mesmo, onde os interessados poderão fazer um cocktail ou uma sobremesa recorrendo ao licor irlandês. Assim, a proposta passa por ovos Benedict, feitos no momento; sopa de cebola francesa seguida de peito de pato assado com molho de ameixa, gnocchi com couve, espinafres e molho de nozes tostadas com um toque de creme de sálvia, perna de porco assada lentamente com crosta de ervas, e como prato principal um tradicional bacalhau assado com azeite e alho. É nas sobremesas que o mote se vai notar com Pavlova de framboesa com Baileys, cheesecake de Snickers com caramelo salgado e infusão Baileys, creme brulée de chocolate branco e Baileys .

Foto O licor Baileys é a estrela do brunch de dia 10 de Dezembro DR

É no domingo seguinte que o brunch pisca o olho aos mais gulosos porque é dedicado ao chocolate e foram convidados dois especialistas para se juntarem ao chef Dominic Smart, do Marriott: o chef pasteleiro Francisco Siopa (do resort Penha Longa) e o chef Fernando Monteiro, da Maria Chocolate, de Vila Nova de Gaia. Assim, entre as entradas há pão de cacau, folar de carne com cacau , carne terna com infusão de chocolate premium português, peito de frango suculento com um cremoso molho de cogumelos silvestres, magret de pato com molho de chocolate. Como prato principal um original mil-folhas de cogumelos e chocolate negro.

Foto Francisco Siopa é o chef pasteleiro do resort Penha Longa Luís Ferraz

Além das fontes de chocolate, uma tradição do brunch do Marriott, há marshmallows e churros crocantes, bolo de chocolate sem farinha, cheesecake cremoso de manteiga de amendoim e ganache de chocolate. Na estação ao vivo, Francisco Siopa preparará o famoso Bolo Rei de Chocolate do Penha Longa. Nas bebidas, destaque para o sumo fresco de cacau como sugestão de welcome drink, e os bares de cocktails de chocolate, de cerveja de chocolate, e uma receita secreta de chocolate quente do chef Siopa.

Três brunchs no Marriott Local: Restaurante Citrus

Morada: Av. dos Combatentes, 45, Lisboa

Horário: das 12h30 às 15h30

Preço: 59€ por pessoa (o estacionamento está incluído). Grátis para crianças até aos 4 anos e 50% de desconto dos 5 aos 12 anos.

Reservas: 217 235 400 e/ou e-mail

Natal ou fim de ano?

Dominic Smart é também responsável pelas propostas para o Natal e o fim de ano no Marriott, que vão desde o take-away aos buffets e pacotes com alojamento incluído (a partir de 399€/noite). Assim, durante todo o mês de Dezembro (excepto dia 31) há várias sugestões de take-away como peru recheado (120€ cada para oito a dez pessoas); cabrito (160€ para seis a oito pessoas) com acompanhamentos e molhos à parte (batatas assadas, pataniscas e cenoura, couve refogada com bacon crocante, arroz árabe aromático). As encomendas devem ser feitas até 48h antes, com depósito de 100% do valor da despesa.

Se quiser jantar na noite da Consoada ou fazer o almoço do dia de Natal, há um buffet de frios e quentes no restaurante Citrus com pacote de bebidas incluído. Para acompanhar há música ao vivo. O chef preparou uma ementa especial, com opções de pratos típicos da época como a salada de bacalhau desfiado com broa de milho crocante, o bacalhau braseado em azeite com batatas esmagadas crocantes ou a vitela braseada com cebola de pérola e pedaços de bacon em vinho tinto. Há ainda rolinhos de truta fumada com espinafres, mexilhões escabeche e terrinas clássicas de salmão, sopa de abóbora com sálvia crocante e croutons de maçã, gratinado de batata-doce com cobertura de parmesão, couve-de-bruxelas com chalotas e avelãs, tofu braseado em azeite com batatas esmagadas crocantes. Entre as sobremesas: bolo-rei, aletria, arroz doce, rabanadas, sonhos de abóbora, tronco de Natal de chocolate, strudel clássico de maçã, bolos de castanha, chocolate e amêndoa.

Preços para as festas Foto Natal

Preço: 90€ (24 de Dezembro) e 85€ (25 de Dezembro). As crianças dos o aos 4 anos não pagam, dos 5 aos 12 anos têm 50% de desconto.

Pack alojamento inclui jantar no domingo (24 de Dezembro), música ao vivo, uma noite em quarto deluxe, pequeno-almoço e check-out até às 15h00, a partir de 399€/noite (a taxa turística não incluída). Fim de Ano

Preço: 170€ (bebidas incluídas)

Jantar e Bar Aberto: 240€

Pack alojamento inclui jantar festivo e bebidas no domingo (31 de Dezembro) acompanhado por música ao vivo, DJ até às 2h e estadia de uma noite, com pequeno-almoço servido até às 12h e check-out até às 15h. O valor 549€/noite (a taxa turística não incluída). Reservas: 217 235 400

Se na noite de Natal, o violino acompanha a refeição, no dia seguinte, para o almoço, é a vez do saxofone. No almoço Natal, desfrute do espírito natalício ao som do saxofonista ao vivo. Entre os pratos quentes há polvo grelhado, consomê de vitela com juliana de legumes, canelones de espinafres e ricota com tomate e parmesão, cabrito assado com molho rico de vinho tinto. Para o final da refeição, marca presença a fonte de chocolate com frutas da época, bolo de mel e especiarias, bolo de maçã e gengibre com nozes pecan, bolo de cereja pistáchio com compota de pêssego e topping de framboesas, muffin de cenoura embebido em rum Baba com cobertura de Labneh.

Para a noite de fim de ano, a proposta é um jantar buffet acompanhado por uma banda de música ao vivo e seguido por DJ com os clássicos dos anos 80 até às duas da manhã. Assim, o chef Dominic Smart preparou um buffet de frios e quentes, estação ao vivo e sobremesas tradicionais. Entre os pratos não faltam os peixes e mariscos: camarões com molho cocktail; salmão corado com molho mostarda, mel e endro; salada de frutos do mar; salada de polvo; salada de caranguejo temperado; robalo supremo com molho de marisco. No reino das carnes há consomê de codorniz com infusão de fígado e óleo de trufa; borrego assado e bife Wellington. Para os vegetarianos: mussaca turca com molho de tomate e soja e goulash de lentilhas, castanhas e cerveja preta com halloume grelhado acompanhado por batatas assadas.

Nas sobremesas, continuam a destacar-se os doces da época como o arroz doce, sonhos de abóbora, bolo-rei e coscorões. Há ainda éclair de Ferrero Rocher, mousse de limão, cupcakes de gengibre com glacê de laranja, tarte de abóbora e nozes pecan com chantilly de maple. A meia-noite celebra-se com um cocktail de espumante da ilha da Madeira e está prevista ainda uma ceia com caldo verde com chouriço, sandes de leitão assado, rissóis de leitão e tábua de queijos.

Evento solidário

Há 24 anos que o Lisbon Marriott Hotel faz um evento solidário, onde se juntam músicos, parceiros, famílias, mas também as crianças e jovens do Centro de Alojamento Temporário de Tercena (CATT). Este ano, a gala conta com a produtora de audiovisuais e multimédia RXF, e está a ser organizada em conjunto com a agência Glam, Metrosonic Records e Spiritbreaks, diz o hotel em comunicado.

Acontece no próximo dia 11 de Dezembro, no espaço da garagem do Marriott, a partir das 18h30 e inclui jantar, bem como a actuação de diversos artistas, dos Fingertips a Luísa Sobral. São esperadas mais de 300 personalidades da vida pública, política e empresarial. A apresentação fica a cargo dos actores Leonor Seixas e Rodrigo Paganelli, da jornalista Ana Paula Almeida, e dos apresentadores Jorge Rodrigues e Pedro Crispim.

No início da noite, são entregues prémios de mérito às crianças e adolescentes do CATT — entre os prémios estão obras de artistas plásticos, designers de jóias e de vestuário, mas também bolas e T-shirts autografadas por jogadores dos rivais SLB e SCP, que serão entregues pelos próprios atletas. Com esta gala, o Marriott consegue angariar cerca de 130 mil euros (entre doações em dinheiro e em géneros), cerca de metade é atribuído ao CATT, explica Ana Caetano, relações públicas do hotel.

Os interessados em apadrinhar esta causa podem adquirir vouchers, no valor de 40€, nas lojas El Corte Ingles, até ao próximo domingo, que dão acesso ao espectáculo e ao jantar, acrescenta a responsável.