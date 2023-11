Fim-de-semana na TV: Alice, o caso Pistorius e Austrália em série

CINEMA

Milagre no Rio Hudson

Hollywood, sábado, 13h40

Clint Eastwood filma a história verídica de Chesley “Sully” Sullenberger, o piloto de aviação que, em 2009, aterrou de emergência no rio Hudson, em Nova Iorque, e evitou que 155 pessoas morressem. No papel do herói norte-americano está Tom Hanks, a contracenar com Anna Gunn, Laura Linney e Aaron Eckhart, entre outros.

Chungking Express

TVCine Edition, sábado, 22h

Hong Kong pela lente de Wong Kar-wai, em imagens de uma das cidades mais cosmopolitas do planeta, onde as luzes nunca se apagam e o movimento é quase perpétuo. Centra-se em dois jovens polícias que trabalham no turno da noite e que frequentam o bar Midnight Express, local de encontros, conselhos e emoções.

Paixão

RTP2, sábado, 00h19

Maria Salomé (Ana Brandão) acabou de perder o marido e a filha. Em desespero, aprisiona num prédio devoluto um jovem escritor (Carloto Cotta) que conheceu numa festa. Tenta amar aquele homem e reconstituir com ele a família que perdeu. A relação transita entre paixão, ódio, desejo e cólera, até ele próprio chegar ao ponto de não querer fugir. Um filme de Margarida Gil.

Alice

AXN Movies, domingo, 21h10

Passaram 193 dias desde que Alice foi vista pela última vez. Todos os dias, o pai (Nuno Lopes) repete o percurso que fez no dia em que ela desapareceu. A dor e a obsessão levam-no a instalar câmaras de vídeo nas ruas, numa busca desesperada por uma pista, uma ajuda, um sinal. Alice foi a primeira longa-metragem de Marco Martins, que a dedicou à mãe de Rui Pedro. Em Cannes, ganhou o Prémio Regards Jeunes na Quinzena dos Realizadores.

Eu, Tina

TVCine Emotion, domingo, 21h45

Brian Gibson dirigiu, em 1993, este biodrama sobre Tina Turner, com base na autobiografia publicada em 1986. Angela Bassett veste a pele da lendária cantora, cabendo a Laurence Fishburne o papel de Ike, o marido abusivo. Ambos estiveram nomeados para os Óscares e Bassett conquistou um Globo de Ouro.

Inland Empire

TVCine Edition, domingo, 22h

David Lynch convoca todo o seu universo de jogos, espelhos, ilusões e fantasmas para este filme de 2006, em que a história de um mistério se vai adensando numa catadupa de descobertas e revelações, à volta de uma actriz interpretada por Laura Dern.

Estado de Guerra

Cinemundo, domingo, 22h30

Uma invulgar abordagem à guerra, com o Iraque como cenário e seis Óscares no palmarés. Kathryn Bigelow filma o dia-a-dia de uma unidade de elite que desmantela bombas, entrando na intimidade e na mente de homens que foram para a guerra como voluntários e para quem o campo de batalha significa adrenalina, atracção e vício. Mark Boal recorreu à sua própria experiência, enquanto jornalista ao lado de soldados americanos no Iraque, para escrever o argumento.

Vive

RTP1, domingo, 00h38

Recém-casado com Diana (Claire Foy), Robin Cavendish (Andrew Garfield) contrai poliomielite. A doença paralisa-o e impede-o de respirar sozinho. Diana ignora os pareceres médicos e leva-o para casa, decidida a melhorar as suas condições de vida – uma demanda que há-de ajudar muitas outras pessoas. Andy Serkis dirige este drama baseado num caso real.

SÉRIE

Faraway Downs

Disney+, domingo, streaming

Estreia-se uma série nascida do filme Austrália, de Baz Luhrmann. É uma versão revista e aumentada – e, na visão do realizador, também melhorada – do épico romântico que assinou em 2008. O projecto surgiu-lhe na pandemia, quando suspendeu as gravações do biopic Elvis.

Faraway Downs é feita do mesmo material de Austrália, mas ganha em cenas cortadas, música nova e afinações que Luhrmann não conseguiu fazer na altura. Uma das diferenças mais notórias é a maior atenção dada às chamadas “gerações roubadas”, as vítimas da política governamental australiana que, durante décadas, retirou crianças aborígenes aos pais.

Quanto à história, agora contada em seis episódios, é a que já conhecíamos: em vésperas da II Guerra Mundial, uma aristocrata inglesa (Nicole Kidman), determinada a salvar a propriedade que herdou, alia-se a um vaqueiro (Hugh Jackman) para atravessar um território que tem tanto de inóspito e selvagem quanto de belo e mágico.

DOCUMENTÁRIOS

Diego Maradona

Fox Movies, sábado, 11h33

No dia em que passam três anos desde a morte de Maradona, o Fox Movies emite esta lembrança documental da sua vida e carreira. El Pibe foi um dos maiores craques de sempre dos relvados mundiais e tornou-se matéria de lenda. O seu percurso, entre a glória e a polémica, é aqui retratado numa combinação de gravações inéditas e testemunhos de vultos como Pelé ou Jorge Burruchaga. A realização é do multipremiado Asif Kapadia (Senna, Amy).

Reeva e o Caso Pistorius

AMC Crime, sábado, 18h

A abrir uma sessão especial, motivada pelo Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, está a história de Reeva Steenkamp, a modelo e estudante de direito que, no Dia dos Namorados de 2013, foi assassinada pelo namorado, Oscar Pistorius, ex-campeão paralímpico da África do Sul.

Conhecido como Blade Runner, devido às próteses de carbono, o atleta passou de herói a vilão, num julgamento noticiado um pouco por todo o mundo. Foi condenado em 2016, inicialmente por seis anos, mas a pena de prisão aumentou para 13, depois do recurso do Ministério Público. Nesta sexta-feira, os serviços correccionais sul-africanos concederam-lhe a liberdade condicional (que lhe tinham negado em Março deste ano). Sairá da prisão a 5 de Janeiro.

Depois de Reeva e o Caso Pistorius, o especial prossegue com três outros documentários acerca de mulheres que foram vítimas dos companheiros: Raptada: A História de Angel Lynn (às 20h15), O Desaparecimento de Dolores McCrea (21h) e O Assassinato de Mary Gough (22h30).

TEATRO

Na Medida do Impossível

RTP2, sábado, 22h04

De dezenas de entrevistas a trabalhadores em ajuda humanitária nasceu a peça Na Medida do Impossível, de Tiago Rodrigues. Estreada em Fevereiro de 2022, na Comédie de Genève (Suíça), trouxe um olhar que, “à violência do mundo, opõe a resiliência e o humor daquelas e daqueles que, a cada dia, arriscam a sua vida para ajudar, cuidar e salvar”, lia-se na folha de sala.

MÚSICA

Festival Eurovisão Júnior da Canção

RTP1, domingo, 15h

Em directo de Nice (França), a RTP segue a 21.ª edição da modalidade juvenil do concurso. Entre os 16 concorrentes está Júlia Machado, a representar Portugal com a canção Where I belong, de Fernando Daniel, João Direitinho, Aurora Pinto e Luís “Twins” Pereira.

Hollywood Gala

RTP2, domingo, 22h59

As vozes de Andrea Lykke Oehlenschlaeger e Diluckshan Jeyratnam juntam-se ao Coro e à Orquestra Sinfónica Nacional Dinamarquesa para abordar alguma da mais icónica música escrita para cinema.

INFANTIL

O Joey É Assim

Panda Kids, sábado, 16h

Estreia-se uma série animada que tem como protagonista um miúdo com um talento especial para “encontrar as ideias mais imaginativas e inesperadas para sair de situações loucas e ajudar todos ao seu redor”, descreve o canal. Cada sábado e domingo traz um novo par de episódios.

Frozen: O Reino do Gelo (VP)

Disney Channel, sábado, 20h50

Um terrível incidente condenou o reino de Arendelle a um Inverno sem fim. Mas a princesa Anna acredita que nem tudo está perdido. Resolve embarcar numa longa viagem para encontrar a sua irmã, Elsa, a única que pode reverter a situação. O conto A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, inspirou este megassucesso dos estúdios Disney, em 2013.

A propósito do décimo aniversário do filme, o Disney Channel dedica o fim-de-semana ao reino encantado e gelado de Já passou. Além de emitir a longa-metragem de animação, pontua a programação com as curtas Olaf Apresenta e Era Uma Vez Um Boneco de Neve.

Ferdinando (VP)

SIC K, domingo, 15h30

Carlos Saldanha (Idade do Gelo, Rio) realiza esta aventura animada em que um touro é escolhido para entrar nas arenas de Madrid. Só que o animal, apesar de imponente, é uma alma sensível, que só quer sentir o aroma das flores e voltar a casa.