Um outdoor em frente ao Parlamento pede a libertação de “todos os reféns”: os palestinianos também

"Vamos libertar todos os reféns: os 240 israelitas e os 2,3 milhões de habitantes de Gaza": é esta a mensagem que se lê no outdoor em frente à Assembleia de República, em Lisboa. Henry (talvez o conheças como @who.the.fuck.is.henry), escreveu-a esta terça-feira ("ainda deve estar fresco", disse ao P3), num protesto contra o ataque de Israel a Gaza.

Henry espalha mensagens por Lisboa, às vezes com pedidos, às vezes com afirmações, outras com exigências. Esta é mais uma delas, numa altura em que mais de 13 mil pessoas foram mortas em Gaza.

Este é um dos protestos a favor da Palestina que se tem registado em Portugal nos últimos dias. Esta terça-feira, activistas do Colectivo pela Libertação da Palestina, Climáximo e Greve Climática estudantil pintaram de vermelho a fachada dos escritórios da empresa ferroviária Steconfer, na Alameda dos Oceanos, em Lisboa. Também colaram fotografias da violência que se vive em Gaza, escreveram a palavra "genocida" e pediram que a empresa acabasse com os negócios em Israel.

Na semana passada, Bordallo II pintou Guilty Steps na escadaria de uma estação de comboios em Lisboa: a bandeira da Palestina pintada no chão ia ficando manchada de vermelho à medida que as pessoas a iam pisando.