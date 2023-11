Na nova obra de Bordallo II, os “passos da culpa” mancham a bandeira palestiniana com sangue

O artista português Bordallo II voltou a fazer da arte activismo: desta vez, pintou a bandeira da Palestina numa escadaria à saída da estação de comboios de Santos, em Lisboa, a ser pisada por quem lá passa. O vídeo que fez, e que publicou esta segunda-feira nas redes sociais, mostra a pintura Guilty Steps (ou "passos da culpa", em tradução livre) vista de cima.

O que acontece é que, à medida que as pessoas subiam e desciam os degraus, a tinta vermelha, a única ainda fresca, ia manchando as outras cores da bandeira como um rasto de sangue.

Na publicação que fez, Bordallo II escreveu: “Enquanto o mundo está a ver”. Num comentário que fez à própria publicação, o artista justificou que, nesta instalação, “não se trata de escolher um lado, já que, no final, são as pessoas que perdem”. “Tudo o que precisámos é de paz e harmonia”, acrescentou.

Não é a primeira vez que Bordallo II se manifesta sobre temas da actualidade. Em Setembro, dias antes da manifestação Casas Para Viver, o artista montou quatro tendas em Lisboa ilustradas como casas do centro histórico para protestar contra a crise da habitação. Em Julho, colocou um tapete de notas de 500 euros no Parque Tejo, referência aos quase cinco milhões de euros usados na construção do palco que recebeu o Papa Francisco nas Jornadas da Juventude e, antes disso, manifestou-se contra as touradas em Vila Franca de Xira.