Bordalo II monta tendas em Lisboa para criticar o “desalojamento local”

O artista português Bordalo II juntou-se ao protesto contra o preço e qualidade da habitação com a instalação de quatro novas obras espalhadas por Lisboa.

O projecto "Desalojamento Local" começa por mostrar quatro tendas no Miradouro de São Pedro de Alcântara ilustradas com a arquitectura das casas lisboetas do centro histórico. Numa das tendas lê-se “Rua Angústia”. Como nas intervenções anteriores, o artista publicou as imagens nas redes sociais, na quinta-feira à noite, destacando a urgência de “regular a loucura da especulação que retira a dignidade a uns para encher os bolsos de outros”.

Nas restantes obras, Bordalo II abordou temas como o alojamento local, turismo, nómadas digitais, vistos gold e a falta de casas para todos, no entanto, destacou que não se trata de uma crítica aos turistas, estrangeiros ou imigrantes, mas antes à “falta de medidas que consigam equilibrar a balança e parar de expulsar as pessoas que realmente vivem nas cidades”.

A manifestação Casas para Viver decorre este sábado às 15h em, pelo menos, 17 cidades do país. Em Lisboa, o percurso começa na Alameda e contará também com a presença de cartazes feitos por vários artistas que, a pedido da associação Chão das Lutas, se juntaram à causa que lhes é próxima. No Porto, o local de encontro é na Batalha.

Em relação a Bordalo II, esta não é a primeira vez que recorre à arte como forma de activismo. No final de Julho, entrou no palco principal do Parque Tejo, construído para a Jornada Mundial da Juventude, e desenrolou um tapete de notas de 500 euros na escadaria. Um mês depois, protestou contras as touradas com a instalação de um toureiro curvado junto aos cascos de um touro que lhe espeta bandarilhas nas costas em Vila Franca de Xira.