Estas ilustrações pedem "Casas para Viver" e estão expostas este domingo em Lisboa

Já falta menos de uma semana para a manifestação Casas para Viver, que acontece no próximo sábado, dia 30 de Setembro, em várias cidades do país e que junta a luta por habitação digna à luta por justiça climática. Mas enquanto os manifestantes não saem à rua, os cartazes que vão dar voz e cor à luta vão estar expostos este domingo, no Largo do Intendente, em Lisboa, entre as 15h e as 18h.

“Decidimos contactar ilustradores para mobilizar mais pessoas para a causa e dinamizá-la de outras maneiras que não as clássicas. Tivemos uma resposta muito positiva e também outros artistas interessados que nos contactaram para participar”, explica Maria Serra Valente, membro da associação Chão das Lutas, em entrevista ao P3. O objectivo, explica, foi apelar à mudança através da arte.

No total, serão expostos 20 cartazes em tamanho A3 que ilustram o contexto habitacional actual. Alice Geirinhas, Catarina Sobral, Cristina Sampaio, Daniela Viçoso, Esgar Acelerado, Dileydi Florez, Luís Henriques, Nicolau, Rafael Pereira e Sofia Morais são alguns dos artistas responsáveis pelos desenhos que foram também transformados em autocolantes e que serão vendidos como forma de angariar fundos. Este domingo, estes artistas vão marcar presença no Intendente junto dos seus trabalhos.

Há desenhos de casas feitas de papel, outras em forma de cruz, famílias que vivem apertadas numa pequena habitação e outras simplesmente sem casa. André Carrilho estendeu uma nota de 20 euros numa corda em vez de roupa: “É uma referência ao preço das casas que, ao subirem tanto, obrigam as pessoas a venderam-nas. Ou então, as rendas que se tornam incomportáveis”, explica.

Para o artista lisboeta, fazer parte desta manifestação não é só uma forma de divulgar os seus trabalhos, neste caso pro bono, mas também lutar por uma causa que lhe é próxima e afecta as pessoas com quem convive diariamente, incluindo algumas que já saíram da capital devido aos elevados valores das rendas.

Com Yara Kono, que vive na cidade há cinco anos, acontece o mesmo. Quando chegou a Portugal, a artista brasileira via “uma Lisboa colorida e democrática” que procurou representar na ilustração que fez. “Fiz casas pequenas porque sinto que passam a imagem de como a cidade deveria ser. Devíamos ter uma casa para cada pessoa e não dez pessoas a viver na mesma casa. A paleta de cores é variada e simboliza os direitos de todos de ter um sítio digno para viver.”

A ilustradora já tinha decidido marcar presença na manifestação muito antes de ser contactada pela associação. Por toda a cidade, há cartazes a relembrar o dia do evento; entre amigos e no trabalho comentam-se os preços das rendas ou a subida das prestações do crédito à habitação. Para Yara, é importante estar entre a multidão.

Quem também vai estar na manifestação, neste caso no Porto, é Nicolau, que fez dois trabalhos com o mote Casas Para Viver. Num deles aborda a necessidade de existirem “tectos para toda a gente e rendas” para todos os bolsos. Noutra ilustração escolheu várias palavras que representam a situação actual — como "especulação imobiliária". “É uma questão tão complexa que não há um vilão central e foi por isso que decidi escolher tantas palavras. A questão aqui é pensar sempre no problema da habitação como uma coisa de mercado e de ganhar mais dinheiro e nunca como um direito fundamental que influencia a vida das pessoas”, destaca.

Para o artista Mantraste, actualmente, “ter uma casa é uma cruz que carregamos para termos independência” e um problema que já o afectou. Há três anos saiu de Lisboa e mudou-se para as Caldas da Rainha. Na altura achou a renda elevada, mas depois de assistir, de longe, ao aumento das de Lisboa, considera-se um privilegiado.

Segundo Maria Serra Valente, a iniciativa correu tão bem que é provável que venha a ser replicada noutras manifestações em que a Chão das Lutas participe. Espera que os cartazes expostos no Largo do Intendente levem mais pessoas a sair à rua no último dia deste mês. Os autocolantes estão à venda este domingo, dia 24 de Setembro, por cinco euros cada e mais tarde poderão ser adquiridos através da página de Instagram da associação por 1 e 2,50 euros.